Прах Юрия Шатунова частично захоронят в Германии

26 июня 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прах солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова будет частично захоронен в Германии. Об этом сообщил его директор Аркадий Кудряшов. «Прах [после кремации] захоронят частично в Германии и частично — yf Троекуровском кладбище. Gожеланием Юрия Васильевича было, чтобs его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу», — сказал Кудряшов РИА «Новости». В данный момент в Москве проходит церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Ранее URA.RU сообщало, что поклонники Шатунова поругались на прощании с певцом. На вход на Троекуровском кладбище выстроилась многотысячная очередь. Множество поклонников пришли с букетами белых роз. В какой-то момент в конце очереди начали исполнять знаменитый хит Шатунова «Белые розы», однако часть людей оказалась этим недовольна. Они призвали фанатов замолчать и «не петь ради памяти Шатунова». Ранее экс-участник группы «Ласковый май» Евгений Рощенков прокомментировал известие о смерти Юрия Шатунова. Он отметил, что Шатунов постоянно ездил по гастролям, которые и пошатнули его здоровье, передает «Национальная служба новостей». Поклонники прощаются с Юрием Шатуновым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Прах солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова будет частично захоронен в Германии. Об этом сообщил его директор Аркадий Кудряшов. «Прах [после кремации] захоронят частично в Германии и частично — yf Троекуровском кладбище. Gожеланием Юрия Васильевича было, чтобs его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу», — сказал Кудряшов РИА «Новости». В данный момент в Москве проходит церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Ранее URA.RU сообщало, что поклонники Шатунова поругались на прощании с певцом. На вход на Троекуровском кладбище выстроилась многотысячная очередь. Множество поклонников пришли с букетами белых роз. В какой-то момент в конце очереди начали исполнять знаменитый хит Шатунова «Белые розы», однако часть людей оказалась этим недовольна. Они призвали фанатов замолчать и «не петь ради памяти Шатунова». Ранее экс-участник группы «Ласковый май» Евгений Рощенков прокомментировал известие о смерти Юрия Шатунова. Он отметил, что Шатунов постоянно ездил по гастролям, которые и пошатнули его здоровье, передает «Национальная служба новостей».