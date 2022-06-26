Терапевт предупредила о воспалении мышц из-за кондиционера

26 июня 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Кондиционер распространяет бактерии и вирусы в воздухе, сказала Ольга Александрова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Температурные перепады, возникающие в помещениях из-за кондиционера, могут приводить к развитию миозита (воспаление мышц), ангине и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова. «Достаточно часто встречается шейный миозит. Это заболевание является следствием переохлаждения мышц шеи. В результате возникает мышечный спазм, который вызывает ноющую боль, причем при движении она усиливается. Лечение любого вида миозита сочетает лекарственные средства с физиотерапией», — сказала Ольга Александрова По словам врача, температурные перепады, когда в помещении прохладно из-за кондиционера, а на улице жарко, негативно влияют на иммунную систему. Организм становится более чувствительным к вирусам. «Под кондиционером можно просто переохладиться или подхватить ангину, ведь горло очень чувствительно к температурным перепадам», — отметила терапевт. Собеседница агентства подчеркнула, что кондиционер перегоняет с места на место не только внутренний воздух, но и то, что в нем присутствует. «Поэтому если один из сотрудников пришел с ОРВИ, то его бактериями или вирусами кондиционер щедро делится с соседями по офису», — объяснила Александрова. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Температурные перепады, возникающие в помещениях из-за кондиционера, могут приводить к развитию миозита (воспаление мышц), ангине и ОРВИ. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова. «Достаточно часто встречается шейный миозит. Это заболевание является следствием переохлаждения мышц шеи. В результате возникает мышечный спазм, который вызывает ноющую боль, причем при движении она усиливается. Лечение любого вида миозита сочетает лекарственные средства с физиотерапией», — сказала Ольга Александрова По словам врача, температурные перепады, когда в помещении прохладно из-за кондиционера, а на улице жарко, негативно влияют на иммунную систему. Организм становится более чувствительным к вирусам. «Под кондиционером можно просто переохладиться или подхватить ангину, ведь горло очень чувствительно к температурным перепадам», — отметила терапевт. Собеседница агентства подчеркнула, что кондиционер перегоняет с места на место не только внутренний воздух, но и то, что в нем присутствует. «Поэтому если один из сотрудников пришел с ОРВИ, то его бактериями или вирусами кондиционер щедро делится с соседями по офису», — объяснила Александрова.