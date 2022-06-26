Врач развеяла миф о заражении бородавками

Бородавками можно заразиться через трещины на коже, а лягушки к ним не причастны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бородавками можно заразиться через прикосновения и предметы, но лягушки, вопреки распространенному мнению, данный вирус человеку не передают. Об этом URA.RU рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Михайлова.

«Заразиться этим вирусом можно при соприкосновении с инфицированной кожей, например, при рукопожатии или через общие предметы пользования, такие как игрушки, дверные ручки и прочее. Таким образом, заражение может случиться почти в любом месте. И жабы с лягушками тут вовсе ни при чем. Способствуют заражению микротрещины и воспаления на коже», — сказала Анна Михайлова.

По ее словам, человек может не сразу узнать о заражении. «Вирус может долго находиться в спящем состоянии. В благоприятных для него условиях он начинает размножаться. Вирус заставляет клетки эпидермиса активно делиться, поэтому на коже появляются характерные уплотнения и узелки округлой формы. Иногда они становятся болезненными», — отметила врач.

Дерматовенеролог объяснила, кто наиболее подвержен данному недугу. «На проявление и распространение инфекции влияет состояние иммунной системы человека. Например, люди с ВИЧ-инфекцией или пересаженной почкой больше подвержены развитию бородавок. При нормальном иммунном ответе вирус не проникает в глубокие слои кожи, а бородавки проходят самостоятельно», — добавила специалист.

Михайлова также дала рекомендации о том, как снизить вероятность заражения. «Не ходите босиком в общественных местах. Старайтесь держать ноги в сухом состоянии. Качественная обувь поможет в этом. Делайте маникюр и педикюр у добросовестных мастеров, которые используют стерильные и индивидуальные инструменты. Сбалансированное питание, крепкий сон, закаливание, отсутствие стрессов тоже не будут лишними», — заключила косметолог.

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