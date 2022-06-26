Диетолог назвала продукты, которые опасно греть в микроволновке

27 июня 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Некоторые продукты после микроволновки могут стать ядом, сказал Елена Соломатина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вещества, которые содержатся в свекле, редисе, сельдерее, после разогрева в микроволновке могут повреждать нервную систему, почки, вызывать отравление и гибель плода при беременности. Также не стоит греть рис, макароны, картофель и ферментированные продукты. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Соланин, который есть в картофеле и баклажанах, становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты, которые содержатся в свекле, моркови, редисе, сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, которое дальше может повреждать нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных — спровоцировать гибель плода. Такие продукты не только в микроволновке не стоит разогревать, но и оставлять на солнце», — сказала Елена Соломатина. Ферментированные продукты могут терять свои полезные свойства, отметила диетолог. «Это квашеная капуста, моченые яблоки, кисломолочные продукты, такие как простокваша, йогурт и даже сыры. Нагрев уничтожит полезные бактерии. Они просто погибнут, и продукты потеряют свою пользу», — сообщила специалист. По ее словам, крахмалистые продукты меняют свою структуру и их сложнее переваривать. Отдельно собеседница URA.RU выделила рис и макароны. «Многие хранят их в холодильнике, а потом греют. А в рисе и макаронах отличная среда для развития патогенной микрофлоры. Можно отравиться. Полезные масла, например, жирная рыба или Extra Virgen, тоже не стоит разогревать. Они очень быстро становятся ядом», — заключила Соломатина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Вещества, которые содержатся в свекле, редисе, сельдерее, после разогрева в микроволновке могут повреждать нервную систему, почки, вызывать отравление и гибель плода при беременности. Также не стоит греть рис, макароны, картофель и ферментированные продукты. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Соланин, который есть в картофеле и баклажанах, становится более активным и фактически превращается в яд, если его разогреть. Нитраты, которые содержатся в свекле, моркови, редисе, сельдерее, при нагреве переходят в нитрозамины. А это уже канцерогенное вещество, которое дальше может повреждать нервную систему, почки, являться виновником отравлений, а у беременных — спровоцировать гибель плода. Такие продукты не только в микроволновке не стоит разогревать, но и оставлять на солнце», — сказала Елена Соломатина. Ферментированные продукты могут терять свои полезные свойства, отметила диетолог. «Это квашеная капуста, моченые яблоки, кисломолочные продукты, такие как простокваша, йогурт и даже сыры. Нагрев уничтожит полезные бактерии. Они просто погибнут, и продукты потеряют свою пользу», — сообщила специалист. По ее словам, крахмалистые продукты меняют свою структуру и их сложнее переваривать. Отдельно собеседница URA.RU выделила рис и макароны. «Многие хранят их в холодильнике, а потом греют. А в рисе и макаронах отличная среда для развития патогенной микрофлоры. Можно отравиться. Полезные масла, например, жирная рыба или Extra Virgen, тоже не стоит разогревать. Они очень быстро становятся ядом», — заключила Соломатина.