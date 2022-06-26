Матвиенко озвучила условия Кремля для переговоров с Украиной

Россия готова к переговорам с Украиной, но не декларативным, считает Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Москва готова к переговорам с Киевом, но не декларативным, не «болтологией» заниматься. Украинские власти должны принять условия России, об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия и сегодня готова к переговорам, только не декларативным, не болтологией заниматься. Четко и внятно изложенные нами условия должны быть приняты», — сказала Матвиенко в эфире белорусского телеканала СТВ.

Ранее глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия допустил возобновление диалога с РФ к концу лета 2022 года. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не исключает возможность обсуждения с Россией границ, какими они были до 24 февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что украинские власти в последнее время не пытались возобновить переговорный процесс. Также в Кремле перечислили условия для мирного договора с Украиной. В СМИ начала появляться точка зрения, что Европа выступает за решение украинского конфликта в пользу России.

Для урегулирования конфликта между Россией и Украиной стороны неоднократно проводили переговоры, в ходе которых украинская сторона неоднократно меняла позицию. В итоге стороны так ни к чему не пришли, а в последние месяцы эти переговоры не проводились вообще. 14 мая Путин сообщил, что Украина фактически вышла из переговорного процесса. Вынужденная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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