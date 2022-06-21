Кремль: Киев не пытается возобновить переговоры

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Киев не пытался возобновить переговоры с Москвой после визита европейских лидеров, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти не предпринимали в последнее время попыток возобновить переговоры с Россией. Этого не произошло и после визита на прошлой неделе в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Не было попыток [возобновить переговорный процесс]», — сообщил Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Шольцем, Макроном, Драги и Йоханнисом в Киеве 16 июня. Они намерены были обсудить украинский кризис.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида.

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Украинские власти не предпринимали в последнее время попыток возобновить переговоры с Россией. Этого не произошло и после визита на прошлой неделе в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Не было попыток [возобновить переговорный процесс]», — сообщил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Шольцем, Макроном, Драги и Йоханнисом в Киеве 16 июня. Они намерены были обсудить украинский кризис. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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