Кремль: Киев не пытается возобновить переговоры

Украинские власти не предпринимали в последнее время попыток возобновить переговоры с Россией. Этого не произошло и после визита на прошлой неделе в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Не было попыток [возобновить переговорный процесс]», — сообщил Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Шольцем, Макроном, Драги и Йоханнисом в Киеве 16 июня. Они намерены были обсудить украинский кризис.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида.
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Украинские власти не предпринимали в последнее время попыток возобновить переговоры с Россией. Этого не произошло и после визита на прошлой неделе в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Не было попыток [возобновить переговорный процесс]», — сообщил Песков. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Шольцем, Макроном, Драги и Йоханнисом в Киеве 16 июня. Они намерены были обсудить украинский кризис. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР от геноцида.