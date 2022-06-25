25 июня 2022
24 июня 2022

В Пермском крае на реке Сылва утонули два 8-летних мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усвиньские столбы. Пермь, активный отдых, пермский край, туризм, Усьва, река усьва, усвиньские столбы
Дети погибли, решив искупаться на берегу, для этого не предназначенном Фото:

Следователи устанавливают обстоятельства гибели малолетних детей, погибших при купании в реке Сылва в Пермском крае. Инцидент произошел 24 июня в дневное время, передает пресс-служба СУ СКРФ по Пермскому краю.

«Два восьмилетних мальчика, находясь в поселке Сылва Пермского района, в отсутствие взрослых приехали на велосипедах на не предназначенный для купания берег реки (с одноименным названием — прим. URA.RU). Там они без разрешения родителей, не имея навыков плавания, пошли купаться в реку, в результате чего, оказавшись в воде на значительной глубине, утонули», — написано на сайте ведомства.

После случившегося были опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

О том, что двумя днями ранее в реке Сылва во время сплава утонул человек, URA.RU уже сообщало. Нетрезвый турист спрыгнул в реку и захлебнулся.

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели малолетних детей, погибших при купании в реке Сылва в Пермском крае. Инцидент произошел 24 июня в дневное время, передает пресс-служба СУ СКРФ по Пермскому краю. «Два восьмилетних мальчика, находясь в поселке Сылва Пермского района, в отсутствие взрослых приехали на велосипедах на не предназначенный для купания берег реки (с одноименным названием — прим. URA.RU). Там они без разрешения родителей, не имея навыков плавания, пошли купаться в реку, в результате чего, оказавшись в воде на значительной глубине, утонули», — написано на сайте ведомства. После случившегося были опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. О том, что двумя днями ранее в реке Сылва во время сплава утонул человек, URA.RU уже сообщало. Нетрезвый турист спрыгнул в реку и захлебнулся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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