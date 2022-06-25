В Пермском крае на реке Сылва утонули два 8-летних мальчика

Дети погибли, решив искупаться на берегу, для этого не предназначенном Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Следователи устанавливают обстоятельства гибели малолетних детей, погибших при купании в реке Сылва в Пермском крае. Инцидент произошел 24 июня в дневное время, передает пресс-служба СУ СКРФ по Пермскому краю.

«Два восьмилетних мальчика, находясь в поселке Сылва Пермского района, в отсутствие взрослых приехали на велосипедах на не предназначенный для купания берег реки (с одноименным названием — прим. URA.RU). Там они без разрешения родителей, не имея навыков плавания, пошли купаться в реку, в результате чего, оказавшись в воде на значительной глубине, утонули», — написано на сайте ведомства.

После случившегося были опрошены очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

О том, что двумя днями ранее в реке Сылва во время сплава утонул человек, URA.RU уже сообщало. Нетрезвый турист спрыгнул в реку и захлебнулся.