НАТО соберет Турцию, Финляндию и Швецию за столом переговоров

27 июня 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Эрдоган поедет на саммит НАТО со Швецией и Финляндией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Перед встречей в верхах военно-политического блока в Мадриде будут проведены переговоры Турции, Финляндии и Швеции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Во вторник по просьбе генерального секретаря НАТО с участием нашего президента [Реджепа Таийп Эрдогана] в Мадриде состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии. Встреча пройдет накануне открытия саммита НАТО», — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk. Турецкий политик отметил, что участие Анкары в этой встрече не означает, что Турция отказывается от занимаемой ранее позиции по недопустимости вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, такая возможность может наступить только после выполнения условий Турции. Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, сообщалось ранее. Позже в Турции заговорили о выходе из НАТО. Там не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Об этом писали в газете Cumhuriyet. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Перед встречей в верхах военно-политического блока в Мадриде будут проведены переговоры Турции, Финляндии и Швеции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Во вторник по просьбе генерального секретаря НАТО с участием нашего президента [Реджепа Таийп Эрдогана] в Мадриде состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии. Встреча пройдет накануне открытия саммита НАТО», — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk. Турецкий политик отметил, что участие Анкары в этой встрече не означает, что Турция отказывается от занимаемой ранее позиции по недопустимости вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, такая возможность может наступить только после выполнения условий Турции. Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, сообщалось ранее. Позже в Турции заговорили о выходе из НАТО. Там не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Об этом писали в газете Cumhuriyet.