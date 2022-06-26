26 июня 2022

НАТО соберет Турцию, Финляндию и Швецию за столом переговоров

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Эрдоган поедет на саммит НАТО со Швецией и Финляндией Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Перед встречей в верхах военно-политического блока в Мадриде будут проведены переговоры Турции, Финляндии и Швеции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Во вторник по просьбе генерального секретаря НАТО с участием нашего президента [Реджепа Таийп Эрдогана] в Мадриде состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии. Встреча пройдет накануне открытия саммита НАТО», — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

Турецкий политик отметил, что участие Анкары в этой встрече не означает, что Турция отказывается от занимаемой ранее позиции по недопустимости вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, такая возможность может наступить только после выполнения условий Турции.

Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, сообщалось ранее. Позже в Турции заговорили о выходе из НАТО. Там не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Об этом писали в газете Cumhuriyet.

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Перед встречей в верхах военно-политического блока в Мадриде будут проведены переговоры Турции, Финляндии и Швеции. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Во вторник по просьбе генерального секретаря НАТО с участием нашего президента [Реджепа Таийп Эрдогана] в Мадриде состоится саммит Турции, НАТО, Швеции и Финляндии. Встреча пройдет накануне открытия саммита НАТО», — сказал Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk. Турецкий политик отметил, что участие Анкары в этой встрече не означает, что Турция отказывается от занимаемой ранее позиции по недопустимости вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, такая возможность может наступить только после выполнения условий Турции. Конфликт Турции и Альянса начался с того, что 18 мая этого года Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО, однако Турция выступила против и заблокировала начало переговоров. Это произошло из-за того, что скандинавские страны не выдавали ей граждан, которые на территории Турции считаются террористами, сообщалось ранее. Позже в Турции заговорили о выходе из НАТО. Там не видят ни одного преимущества нахождения в составе Североатлантического альянса. Об этом писали в газете Cumhuriyet.
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