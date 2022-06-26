Пушков упрекнул Джонсона за слова о «вечеринке углеводородов РФ»

27 июня 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Британии не знает, доступного углеродного топлива нет, заявил Алексей Пушков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно не знает, что на фоне санкций против России сейчас свободного и доступного углеродного топлива нет. Формирование «новой энергетики» в Европе потребует длительного времени и плохо скажется на экономике большинства стран, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. Ранее премьер Британии заявлял об осознании стран «Большой Семерки» окончания «вечеринки российских углеводородов» и о способах адаптации. «„Где-то еще“, если [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеродного топлива нет. Налаживание „новой энергетики“ в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки. Не случайно Венгрия отказалась идти по этому пути», — написал российский сенатор, такую критику он опубликовал в своем telegram-канале. В частности, по словам политика, Венгрия учла все риски, поэтому не решилась на такой шаг. Ранее Джонсон заявил, что в краткосрочной перспективе странам «Большой Семерки» «придется искать углеводороды где-то еще». Он убежден, что все страны должны осознавать, что «что вечеринка закончилась для российских углеводородов», — сказал Джонсон интервью телекомпании CNN. Премьер-министр Британии считает, что сейчас все стараются найти способы адаптации. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения имели обратный эффект: ЕС и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно не знает, что на фоне санкций против России сейчас свободного и доступного углеродного топлива нет. Формирование «новой энергетики» в Европе потребует длительного времени и плохо скажется на экономике большинства стран, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. Ранее премьер Британии заявлял об осознании стран «Большой Семерки» окончания «вечеринки российских углеводородов» и о способах адаптации. «„Где-то еще“, если [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеродного топлива нет. Налаживание „новой энергетики“ в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки. Не случайно Венгрия отказалась идти по этому пути», — написал российский сенатор, такую критику он опубликовал в своем telegram-канале. В частности, по словам политика, Венгрия учла все риски, поэтому не решилась на такой шаг. Ранее Джонсон заявил, что в краткосрочной перспективе странам «Большой Семерки» «придется искать углеводороды где-то еще». Он убежден, что все страны должны осознавать, что «что вечеринка закончилась для российских углеводородов», — сказал Джонсон интервью телекомпании CNN. Премьер-министр Британии считает, что сейчас все стараются найти способы адаптации. Страны Запада ввели масштабные экономические санкции против России. Таким образом США и страны Евросоюза отреагировали на начало спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. При этом антироссийские ограничения имели обратный эффект: ЕС и США столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за ограничений импорта российских ресурсов, а инфляция в странах Запада достигла исторического максимума.