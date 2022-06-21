Глава ЕК призвала пожертвовать комфортом евройпецев ради санкций

Глава Еврокомиссии предложила меньше отапливать дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила гражданам Евросоюза меньше отапливать дома зимой и реже использовать кондиционеры из-за кризиса, возникшего после введения антироссийских санкций. Информация об этом опубликована в испанской газете elDiario.

«Европа страдает от энергетического кризиса, есть продовольственный кризис. Важную роль играют энергоэффективность и энергосбережение. Если мы снизим температуру отопления или кондиционирования на два градуса в среднем по Европе, это заменит все поставки [газа] из „Северного потока“», — отметила она.

Она также предложила «полную реформу рынка электроэнергии». По словам фон дер Ляйен, в среднесрочной и долгосрочной перспективе это поможет решить проблему высоких цен на энергию.

Проблемы в Европе появились после введения жестких санкций против России из-за вынужденной спецоперации на территории Украины. Ограничения коснулись в первую очередь государств, которые их вводили. Так, в США начался рекордный рост инфляции, а во всей Европе случился сильнейший энергетический кризис.

Кроме того, компания-оператор российско-германского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream AG подала заявление о банкротстве. Это произошло по причине введения санкций США, оператор газопровода официально принадлежит российскому «Газпрому». При этом срыв доставки турбин первого газопровода — «Северный поток» — из Канады, где они находились на ремонте, вылился в очередной кризис, передает Nation News. Соответственно, «Газпром» снизит прокачку газа и по этому направлению, дополняет Life.

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