В ДНР допустили отмену смертной казни

В Народном совете ДНР заявили о готовности работать в соответствии с УК РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Народный совет Донецкой Народной Республики допускает отмену смертной казни в случае вхождения республики в состав России. Об этом сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдем в состав своей большой Родины — Российской Федерации. Тогда нам как законотворческому органу не придется отменять смертную казнь в ДНР, а мы уже будем работать и жить в соответствии с УК РФ. Если же к этому моменту не сложатся обстоятельства для референдума, если мы останемся независимым государством, то, в соответствии с международными конвенциями, будем рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания», — сказала Шишкина в интервью ТАСС.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии и Марокко к смертной казни. Осужденные принимали участие в боевых действиях против России на стороне ВСУ в ходе российской спецоперации по демилитаризации Украины.