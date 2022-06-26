В Курганской области самовыдвиженцы массово стали депутатами

27 июня 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Курганцы проголосовали за депутатов по Кетовскому и Сафакулевскому муниципальным округам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области прошли выборы депутатов в Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах. Всего избраны 36 депутатов, из них пятеро — самовыдвиженцы. Об этом передает корреспондент URA.RU с подведения итогов на заседании Избирательной комиссии Курганской области. «Сейчас общие цифры такие: по Кетовскому округу — 16 депутатов избраны от „Единой России“, 4 депутата самовыдвиженцы и один депутат выбран от Либеральной демократической партии (ЛДПР). По Сафакулевскому муниципальному округу: 12 депутатов избраны от „Единой России“, два депутата от КПРФ и один самовыдвиженец. Вот такие результаты», — говорит председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев. Всего в Кетовскую окружную думу избраны 21 депутат, а в Сафакулевскую — 15. До это URA.RU сообщало писало, что в новых курганских округах стартовали выборы. На 26 июня в регионе были открыты 78 избирательных участков. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Курганской области прошли выборы депутатов в Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах. Всего избраны 36 депутатов, из них пятеро — самовыдвиженцы. Об этом передает корреспондент URA.RU с подведения итогов на заседании Избирательной комиссии Курганской области. «Сейчас общие цифры такие: по Кетовскому округу — 16 депутатов избраны от „Единой России“, 4 депутата самовыдвиженцы и один депутат выбран от Либеральной демократической партии (ЛДПР). По Сафакулевскому муниципальному округу: 12 депутатов избраны от „Единой России“, два депутата от КПРФ и один самовыдвиженец. Вот такие результаты», — говорит председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев. Всего в Кетовскую окружную думу избраны 21 депутат, а в Сафакулевскую — 15. До это URA.RU сообщало писало, что в новых курганских округах стартовали выборы. На 26 июня в регионе были открыты 78 избирательных участков.