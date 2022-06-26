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В Курганской области самовыдвиженцы массово стали депутатами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы- 2021. Курган , коиб, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
Курганцы проголосовали за депутатов по Кетовскому и Сафакулевскому муниципальным округам Фото:

В Курганской области прошли выборы депутатов в Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах. Всего избраны 36 депутатов, из них пятеро — самовыдвиженцы. Об этом передает корреспондент URA.RU с подведения итогов на заседании Избирательной комиссии Курганской области.

«Сейчас общие цифры такие: по Кетовскому округу — 16 депутатов избраны от „Единой России“, 4 депутата самовыдвиженцы и один депутат выбран от Либеральной демократической партии (ЛДПР). По Сафакулевскому муниципальному округу: 12 депутатов избраны от „Единой России“, два депутата от КПРФ и один самовыдвиженец. Вот такие результаты», — говорит председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев. Всего в Кетовскую окружную думу избраны 21 депутат, а в Сафакулевскую — 15.

До это URA.RU сообщало писало, что в новых курганских округах стартовали выборы. На 26 июня в регионе были открыты 78 избирательных участков.

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В Курганской области прошли выборы депутатов в Кетовском и Сафакулевском муниципальных округах. Всего избраны 36 депутатов, из них пятеро — самовыдвиженцы. Об этом передает корреспондент URA.RU с подведения итогов на заседании Избирательной комиссии Курганской области. «Сейчас общие цифры такие: по Кетовскому округу — 16 депутатов избраны от „Единой России“, 4 депутата самовыдвиженцы и один депутат выбран от Либеральной демократической партии (ЛДПР). По Сафакулевскому муниципальному округу: 12 депутатов избраны от „Единой России“, два депутата от КПРФ и один самовыдвиженец. Вот такие результаты», — говорит председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев. Всего в Кетовскую окружную думу избраны 21 депутат, а в Сафакулевскую — 15. До это URA.RU сообщало писало, что в новых курганских округах стартовали выборы. На 26 июня в регионе были открыты 78 избирательных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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