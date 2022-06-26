В ТЦ «Гиперсити» прошел профвизит МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области отменены проверки объектов бизнеса — они заменены профилактическими визитами. Какие между ними отличия, рассказал замначальника ГУ МЧС Алексей Яров во время выезда в ТЦ «Гиперсити». Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Проводится профилактический визит в организацию. Он отличается от проверки тем, что это профилактическое мероприятие, и оно направлено на то, чтобы снизить пожарные риски, которые могут присутствовать. То есть каждый объекте относится к определенной категории риска. В данном случае у нас есть чрезвычайно высокий, высокий, и средний. Ваше предприятие относится к категории среднего риска. Оно подтверждено особыми условиями, которые здесь созданы», — пояснил Яров.

Он также объяснил, что во время профвизита проводится осмотр объекта. Затем с руководителем беседуют о пожарных рисках. Никаких документов не составляют. При этом МЧС предупредило о мошенниках, которые под видом сотрудников ведомства могут прийти в ТЦ. Поэтому в министерстве рекомендовали всегда запрашивать документы у проверяющих.

URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин 17 июня выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе мероприятия глава государства сделал ряд заявлений, которые коснутся российского бизнеса. В частности, президент сказал об отмене проверок.