Владимир Путин выступил на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин 17 июня выступил на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе мероприятия глава государства сделал ряд заявлений, которые коснутся российского бизнеса, нового вида ипотеки и в целом будущего россиян. URA.RU собрало важнейшие заявления российского лидера.
- Первое предложение главы государства касалось снижения ставки по льготной ипотеке. Она, по словам президента, должна составлять 7%. Сбербанк уже сообщил, что начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%;
- По мнению российского лидера, западные санкции против России провалились. Причиной этого стало то, что российский бизнес сплотился. Он пообещал, что экономическая ситуация нормализуется;
- Он также прокомментировал заявления западных стран о якобы «путинской инфляции», которая растет в других государствах. Путин не понял, на кого рассчитаны такие заявления;
- Основной причиной того, что все задачи во время спецоперации на Украине будут решены, станет героизм и отвага российских солдат. Президент РФ похвалил их за самоотверженность;
- Следующим важным заявлением на мероприятии стало то, что российский бизнес могут навсегда освободить от налоговых проверок. Изменения коснутся предприятий, которые не связаны с риском причинения вреда;
- Российский лидер предложил запустить по всей России комплексную программу модернизации ЖКХ. Эта сфера, по его информации, недополучила более четырех с половиной триллионов рублей;
- Следующее заявление касалось инфляции в России. На ПМЭФ было предложено снизить ее в 4 раза;
- В России в скором времени появится новый вид ипотеки — промышленная ипотека. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах под 5% годовых для предприятий, которые планируют купить готовые площади под производства;
- Также он попросил правительство РФ держать на контроле дополнительные меры поддержки семей. Социальная справедливость, по словам российского лидера, станет одним из принципов развития экономики России;
- Проблемы с вывозом зерна с Украины связаны с заминированным Киевом Черным морем. При этом есть 5-6 вариантов вывоза украинского зерна, сделал последнее заявление глава государства.
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