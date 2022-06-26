Тюменца, сбившего на джипе мать с ребенком, отправили в колонию

Виновный проведет за решеткой три года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменец Александр Иванченко проведет в колонии-поселении ближайшие три года за то, что сбил на автомобиле мать с ребенком. Приговор преступнику 27 июня объявили в Центральном районном суде Тюмени, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Центральный районный суд Тюмени признал Иванченко виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения (п. „а“ ч. 2 ст. 264 УК РФ). И назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев», — рассказали в суде. Кроме того, виновник выплатил потерпевшей более 500 тысяч рублей в качестве возмщения морального материального ущерба.

Ранее агентство писало, что 22 января на ул. Советской в Тюмени водитель Jeep Grand Cherokee вылетел с проезжей части на тротуар и сбил женщину с ребенком 11 лет. Затем иномарка столкнулась с двумя другими автомобилями. Нарушитель был пьян, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Пострадавших госпитализировали, женщина была доставлена в реанимацию.