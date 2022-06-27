В Совфеде ответили на заявления о дефолте России

Сенатор Джабаров обвинил Запад в лицемерии из-за лжи о российском дефолте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Западные страны лицемерно лгут об объявлении дефолта в России в то время, как их банки воруют деньги россиян, замораживая российские счета. Об этом заявил сенатор Федерального собрания РФ от Еврейской автономной области Владимир Джабаров.

«Лицемерный Запад говорит о дефолте России, прекрасно понимая, что это ложь. В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет!» — написал Джабаров в Telegram.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о якобы наступившем в России дефолте по суверенному долгу в иностранной валюте. До этого американские банки приостановили операции по госдолгу РФ. Экономист Оксана Карпенко отмечала, что ни дефолт, ни банкротство в современных реалиях России невозможны.

Позже президент России Владимир Путин подписал указ, который поможет стране избежать дефолта. В последствии, 23 июня, Минфин РФ в полном объеме выполнил обязательства по обслуживанию госдолга по еврооблигациям, согласно этому указу.