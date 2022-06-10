Экономист назвала невозможным банкротство России

11 июня 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Банкротство и дефолт — нетождественные понятия, объяснила экономист Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Россию в современных реалиях не ждет ни дефолт, ни банкротство. Об этом заявила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. По ее словам, одно не обязательно следует из другого. Ни дефолт, ни банкротство не подходят к современным российским реалиям, заявила Карпенко. Как объяснила экономист, процедура банкротства проводится в случае полного отсутствия возможности выплаты кредита или погашения обязательств по кредиту. Дефолт же — это ситуация, при которой заемщик отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять обязательства по кредиту или по облигациям и зачастую является временным явлением, вызванным техническими или политическими причинами. «Далеко не всегда дефолт ведет к банкротству. Довольно часто после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации», — рассказала Карпенко в разговоре с агентством «Прайм». Кроме того, понятие банкротства применимо только к физическим лицам и компаниям, в то время как дефолт можно применить и к государству, и к юридическому лицу, но в отношении физических лиц он невозможен. «С точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны», — добавила эксперт. Ранее, 25 мая, США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Как сообщало агентство Bloomberg, таким образом Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока оплаты. Несмотря на это, страна выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Глава Минфина Антон Силуанов объяснял, что технический дефолт никак не отразится на экономике РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россию в современных реалиях не ждет ни дефолт, ни банкротство. Об этом заявила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. По ее словам, одно не обязательно следует из другого. Ни дефолт, ни банкротство не подходят к современным российским реалиям, заявила Карпенко. Как объяснила экономист, процедура банкротства проводится в случае полного отсутствия возможности выплаты кредита или погашения обязательств по кредиту. Дефолт же — это ситуация, при которой заемщик отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять обязательства по кредиту или по облигациям и зачастую является временным явлением, вызванным техническими или политическими причинами. «Далеко не всегда дефолт ведет к банкротству. Довольно часто после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации», — рассказала Карпенко в разговоре с агентством «Прайм». Кроме того, понятие банкротства применимо только к физическим лицам и компаниям, в то время как дефолт можно применить и к государству, и к юридическому лицу, но в отношении физических лиц он невозможен. «С точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны», — добавила эксперт. Ранее, 25 мая, США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Как сообщало агентство Bloomberg, таким образом Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока оплаты. Несмотря на это, страна выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Глава Минфина Антон Силуанов объяснял, что технический дефолт никак не отразится на экономике РФ.