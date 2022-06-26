Bloomberg заявил о «наступившем» в России дефолте

27 июня 2022 в 06:18 Размер текста - 17 +

Россия впервые за столетие «объявила дефолт» по суверенному долгу в иностранной валюте. Об этом сообщает Bloomberg. «Россия впервые за столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией все более жестких санкций Запада, которые перекрыли пути платежей зарубежным кредиторам», — говорится в статье агентства. В материале содержится уточнение, что в ночь на 27 мая истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Агентство отмечает, что дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян. Также отмечается, что последний раз Россия объявляла дефолт по внешнему долгу в 1918 году. Ранее сообщалось, что банки США приостановили операции по госдолгу России. Глава Минфина РФ Антон Силуанов обвинил Запад в создании искусственных преград перед Россией по обслуживанию ее госдолга, пишет RT. Президент России Владимир Путин 22 июня подписал указ, который поможет избежать дефолта. 23 июня Минфин РФ в полном объеме выполнил обязательства по обслуживанию госдолга по еврооблигациям, согласно этому указу. Экономист Оксана Карпенко отметила, что ни дефолт, ни банкротство России невозможны. Ранее, 25 мая, США в рамках антироссийской санкционной компании отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Как сообщало агентство Bloomberg, таким образом Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока оплаты. Несмотря на это, страна выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.