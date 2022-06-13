Bloomberg: банки США приостановили операции по госдолгу России

14 июня 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Два крупных американских банка JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — говорится в заявлении Goldman Sachs, которое цитирует агентство. По информации авторов, упомянутые банки ранее в этом месяце еще вели деятельность по торговле российским долгом, однако после указания американского Минфина приостановили все операции в данной сфере. 25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Таким образом, Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Несмотря на это, Россия успешно выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. По информации счетной палаты, за первый квартал 2022 года внешний долг России уменьшился на 4,3% или 2,6 млрд долларов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Два крупных американских банка JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по госдолгу России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. «В соответствии с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц», — говорится в заявлении Goldman Sachs, которое цитирует агентство. По информации авторов, упомянутые банки ранее в этом месяце еще вели деятельность по торговле российским долгом, однако после указания американского Минфина приостановили все операции в данной сфере. 25 мая США в рамках санкций отказались продлевать срок действия лицензии, которая позволяет РФ обслуживать внешний долг. Таким образом, Америка пыталась приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Несмотря на это, Россия успешно выплатила купоны в иностранной валюте по двум еврооблигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. По информации счетной палаты, за первый квартал 2022 года внешний долг России уменьшился на 4,3% или 2,6 млрд долларов.