26 июня 2022

Ельцин Центр раскрыл, как на него повлиял уход Юмашева и Чубайса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, памятник ельцину, ельцин центр, город екатеринбург
Чубайс и Юмашев входят в попечительский совет ЕЦ Фото:

Уход экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса с поста сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» и уход зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина не повлияет на работу Ельцин Центра. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центра.

«Уход Чубайса и Юмашева со своих постов никак не отразился на работе Ельцин Центра», — сообщила пресс-служба. Оба политика являются членами попечительского совета центра, задача которого контролировать работу ЕЦ, определять приоритетные направления деятельности организации, утверждать состав правления и годовой отчет.

Ранее стало известно, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев уволился с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. Также свой пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ) покинул экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Оба представителя власти входят в состав попечительского совета Ельцин Центра.

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Уход экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса с поста сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» и уход зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина не повлияет на работу Ельцин Центра. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центра. «Уход Чубайса и Юмашева со своих постов никак не отразился на работе Ельцин Центра», — сообщила пресс-служба. Оба политика являются членами попечительского совета центра, задача которого контролировать работу ЕЦ, определять приоритетные направления деятельности организации, утверждать состав правления и годовой отчет. Ранее стало известно, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев уволился с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. Также свой пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ) покинул экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Оба представителя власти входят в состав попечительского совета Ельцин Центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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