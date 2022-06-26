Ельцин Центр раскрыл, как на него повлиял уход Юмашева и Чубайса

Чубайс и Юмашев входят в попечительский совет ЕЦ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уход экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса с поста сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» и уход зятя первого президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина не повлияет на работу Ельцин Центра. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центра.

«Уход Чубайса и Юмашева со своих постов никак не отразился на работе Ельцин Центра», — сообщила пресс-служба. Оба политика являются членами попечительского совета центра, задача которого контролировать работу ЕЦ, определять приоритетные направления деятельности организации, утверждать состав правления и годовой отчет.

Ранее стало известно, что зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев уволился с должности советника действующего главы РФ Владимира Путина. Также свой пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ) покинул экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Оба представителя власти входят в состав попечительского совета Ельцин Центра.