ТАСС: Чубайс лишился еще одного важного поста в России

10 июня 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс написал заявление об отставке по собственному желанию Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс покидает пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ). Об этом сообщил источник, близкий к организации. По его словам, Чубайс подал заявление об отставке по собственному желанию. «Это решение лично Анатолия Борисовича, он написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя ассоциации», — приводит слова источника ТАСС. Президиум АРВЭ уже рассмотрел прошение экс-главы «Роснано», уточняет агентство. По словам источника, новым сопредседателем АРВЭ может стать бизнесмен Виктор Вексельберг — с таким предложением к нему обратились участники рынка, а кандидатуру поддержал Чубайс. Источник также отметил, что Вескельберг стоял у истоков солнечной энергетики России. В частности, он построил в Чувашии первый завод по производству солнечных модулей. 23 марта стало известно, что Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям и уехал из России. Его знакомые говорили, что он прибыл в Турцию. Позже появилась информация, что Чубайс больше не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). По данным СМИ, он успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя. Правоохранительные органы проверяли организацию на предмет коррупционных преступлений. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс покидает пост сопредседателя некоммерческого партнерства «Ассоциация развития возобновляемой энергетики» (АРВЭ). Об этом сообщил источник, близкий к организации. По его словам, Чубайс подал заявление об отставке по собственному желанию. «Это решение лично Анатолия Борисовича, он написал заявление с просьбой об отставке с поста сопредседателя ассоциации», — приводит слова источника ТАСС. Президиум АРВЭ уже рассмотрел прошение экс-главы «Роснано», уточняет агентство. По словам источника, новым сопредседателем АРВЭ может стать бизнесмен Виктор Вексельберг — с таким предложением к нему обратились участники рынка, а кандидатуру поддержал Чубайс. Источник также отметил, что Вескельберг стоял у истоков солнечной энергетики России. В частности, он построил в Чувашии первый завод по производству солнечных модулей. 23 марта стало известно, что Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям и уехал из России. Его знакомые говорили, что он прибыл в Турцию. Позже появилась информация, что Чубайс больше не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). По данным СМИ, он успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя. Правоохранительные органы проверяли организацию на предмет коррупционных преступлений.