Курганцам придется дольше ехать на пляж из-за разметки на дороге

Проблемы появились у посетителей зоны отдыха «Голубые озера» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на федеральной трассе «Иртыш», в месте поворота со стороны города на Голубые озера, нанесли двойную сплошную разметку. Данная информация была размещена 27 июня на сайте городской администрации. Через этот участок проходят автобусные маршруты, поэтому сейчас водителям придется потратить время на объезд этого места, чтобы не получить штраф.

«При обслуживании федеральной трассы „Иртыш“ Упрдор „Южный Урал“ нанес двойную сплошную в месте поворота со стороны города на Голубые озера. Данный вопрос будет отрабатываться с руководством предприятия, отмечалось на совещании, поскольку в летний сезон по этому маршруту к месту отдыха ходит общественный транспорт», — указано в сообщении.

Эта проблема обсуждалась на аппаратном совещании, которое 27 июня провела глава города Кургана Елена Ситникова. Согласно ст. 12.16 ч.2 КоАП РФ, при повороте налево или развороте за пересечение двойной сплошной линии грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу Упрдор «Южный Урал». На момент написания новости ответ не был получен.

В Кургане горожане могут доехать до зоны отдыха «Голубые озера» с помощью автобусов маршрутов № 17, 324 и 327. Специальное расписание действует с 1 июня по 31 августа.