На объездной дороге в Тюмени в результате ДТП погиб водитель «Газели»: он столкнулся с автобуровой установкой, которая сломалась посреди дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.
«На объездной дороге в Тюмени погиб водитель. Трагедия случилась 27 июня, в районе улицы Интернациональной. Автомобиль „Газель“ въехал в стоящую на дороге автобуровую установку, которая сломалась на полосе движения», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Водитель автобуровой вышел из машины, чтобы достать знак аварийной остановки и разместить его на дороге. В этот момент «Газель» врезалась в технику. Молодой человек 1985 года рождения, управлявший фургоном, скончался.
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На объездной дороге в Тюмени в результате ДТП погиб водитель «Газели»: он столкнулся с автобуровой установкой, которая сломалась посреди дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «На объездной дороге в Тюмени погиб водитель. Трагедия случилась 27 июня, в районе улицы Интернациональной. Автомобиль „Газель“ въехал в стоящую на дороге автобуровую установку, которая сломалась на полосе движения», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Водитель автобуровой вышел из машины, чтобы достать знак аварийной остановки и разместить его на дороге. В этот момент «Газель» врезалась в технику. Молодой человек 1985 года рождения, управлявший фургоном, скончался. Ранее URA.RU писало, что на тюменской трассе водитель погиб из-за косули на дороге. Пытаясь объехать животное, он врезался в фуру.