Водитель «Газели» после ДТП не выжил (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На объездной дороге в Тюмени в результате ДТП погиб водитель «Газели»: он столкнулся с автобуровой установкой, которая сломалась посреди дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«На объездной дороге в Тюмени погиб водитель. Трагедия случилась 27 июня, в районе улицы Интернациональной. Автомобиль „Газель“ въехал в стоящую на дороге автобуровую установку, которая сломалась на полосе движения», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Водитель автобуровой вышел из машины, чтобы достать знак аварийной остановки и разместить его на дороге. В этот момент «Газель» врезалась в технику. Молодой человек 1985 года рождения, управлявший фургоном, скончался.

Ранее URA.RU писало, что на тюменской трассе водитель погиб из-за косули на дороге. Пытаясь объехать животное, он врезался в фуру.

Фото: УГИБДД Тюменской области