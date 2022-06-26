26 июня 2022
25 июня 2022

В Тюмени водитель погиб, въехав в сломавшуюся буровую установку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП. Аварии. Челябинск., газель, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
Водитель «Газели» после ДТП не выжил (архивное фото) Фото:

На объездной дороге в Тюмени в результате ДТП погиб водитель «Газели»: он столкнулся с автобуровой установкой, которая сломалась посреди дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«На объездной дороге в Тюмени погиб водитель. Трагедия случилась 27 июня, в районе улицы Интернациональной. Автомобиль „Газель“ въехал в стоящую на дороге автобуровую установку, которая сломалась на полосе движения», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Водитель автобуровой вышел из машины, чтобы достать знак аварийной остановки и разместить его на дороге. В этот момент «Газель» врезалась в технику. Молодой человек 1985 года рождения, управлявший фургоном, скончался.

Ранее URA.RU писало, что на тюменской трассе водитель погиб из-за косули на дороге. Пытаясь объехать животное, он врезался в фуру.

Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

На объездной дороге в Тюмени в результате ДТП погиб водитель «Газели»: он столкнулся с автобуровой установкой, которая сломалась посреди дороги. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «На объездной дороге в Тюмени погиб водитель. Трагедия случилась 27 июня, в районе улицы Интернациональной. Автомобиль „Газель“ въехал в стоящую на дороге автобуровую установку, которая сломалась на полосе движения», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Водитель автобуровой вышел из машины, чтобы достать знак аварийной остановки и разместить его на дороге. В этот момент «Газель» врезалась в технику. Молодой человек 1985 года рождения, управлявший фургоном, скончался. Ранее URA.RU писало, что на тюменской трассе водитель погиб из-за косули на дороге. Пытаясь объехать животное, он врезался в фуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...