26 июня 2022

Мэрия Челябинска выставила на продажу участок под автосервис

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, ремонт машины, инструменты, искры, автосервис, сто, детали, болгарка
Начальная цена лота — 868 тысяч рублей Фото:

Мэрия Челябинска выставила на торги участок площадью 4 400 квадратных метров под строительство станции технического обслуживания (автосервис) в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Предмет договора: земельный участок, общей площадью 4 404 квадратных метров, расположенный по адресу Челябинск, Ленинский район, улица Трубников, из земель населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования, для строительства станции технического обслуживания. Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам торгов», — говорится в официальном сообщении.

Земельный участок расположен в границах Копейского шоссе, улиц Гранитной,Трубников и Бобруйской. Территория свободна от застройки и не огорожена. Под землей проходит самотечный коллектор, расположенный вдоль Копейского тракта.

Основной вид разрешенного использования на участке — строительство станции технического обслуживания. Можно проводить такие работы, как ремонт автомобилей, предоставление коммунальных услуг, благоустройство территории.

Начальная цена продаваемого участка составляет 868 тысяч рублей. Заявки принимаются по 2 августа до 21:59. Документы участников на допуск к аукциону комиссия рассмотрит 3 августа.

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Мэрия Челябинска выставила на торги участок площадью 4 400 квадратных метров под строительство станции технического обслуживания (автосервис) в Ленинском районе. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Предмет договора: земельный участок, общей площадью 4 404 квадратных метров, расположенный по адресу Челябинск, Ленинский район, улица Трубников, из земель населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования, для строительства станции технического обслуживания. Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам торгов», — говорится в официальном сообщении. Земельный участок расположен в границах Копейского шоссе, улиц Гранитной,Трубников и Бобруйской. Территория свободна от застройки и не огорожена. Под землей проходит самотечный коллектор, расположенный вдоль Копейского тракта. Основной вид разрешенного использования на участке — строительство станции технического обслуживания. Можно проводить такие работы, как ремонт автомобилей, предоставление коммунальных услуг, благоустройство территории. Начальная цена продаваемого участка составляет 868 тысяч рублей. Заявки принимаются по 2 августа до 21:59. Документы участников на допуск к аукциону комиссия рассмотрит 3 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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