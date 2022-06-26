Полицейским Екатеринбурга вынесли приговор за изнасилование

Приговор вынесли в Ленинском районном суде Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Полицейских из Екатеринбурга обвинили в изнасиловании в служебном автомобиле

Полицейские полка ППС Екатеринбурга Андрей Бессарабов, Вадим Мустафин и Вячеслав Тропин, изнасиловавшие 22-летнюю проститутку в служебном автомобиле, признаны виновными и отправлены в колонию общего режима на срок от пяти до шести лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Суд постановил назначить Бессарабову пять лет колонии общего режима, Тропину — 5,5 лет колонии, Мустафину — шесть лет», — сообщил представитель пресс-службы. Дело рассматривается с 2020 года.

Суд принимал несколько противоречащих друг другу решений по делу Бессарабова, Мустафина и Тропина. В 2020 году они получили около шести лет колонии общего режима, однако позднее полицейских оправдали. Защита заявляла, что никакого изнасилования не было. Однако к тому времени насильников уволили из органов внутренних дел. Также санкциям подверглись их непосредственные руководители.

По версии следствия, силовики задержали проститутку на улице Чайковского в Екатеринбурге, после чего изнасиловали ее в служебном УАЗике. Дело рассматривалось в Ленинском райсуде Екатеринбурга.