Полицейским Екатеринбурга вынесли приговор за изнасилование

Полицейские полка ППС Екатеринбурга Андрей Бессарабов, Вадим Мустафин и Вячеслав Тропин, изнасиловавшие 22-летнюю проститутку в служебном автомобиле, признаны виновными и отправлены в колонию общего режима на срок от пяти до шести лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.
«Суд постановил назначить Бессарабову пять лет колонии общего режима, Тропину — 5,5 лет колонии, Мустафину — шесть лет», — сообщил представитель пресс-службы. Дело рассматривается с 2020 года.
Суд принимал несколько противоречащих друг другу решений по делу Бессарабова, Мустафина и Тропина. В 2020 году они получили около шести лет колонии общего режима, однако позднее полицейских оправдали. Защита заявляла, что никакого изнасилования не было. Однако к тому времени насильников уволили из органов внутренних дел. Также санкциям подверглись их непосредственные руководители.
По версии следствия, силовики задержали проститутку на улице Чайковского в Екатеринбурге, после чего изнасиловали ее в служебном УАЗике. Дело рассматривалось в Ленинском райсуде Екатеринбурга.
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Полицейские полка ППС Екатеринбурга Андрей Бессарабов, Вадим Мустафин и Вячеслав Тропин, изнасиловавшие 22-летнюю проститутку в служебном автомобиле, признаны виновными и отправлены в колонию общего режима на срок от пяти до шести лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. «Суд постановил назначить Бессарабову пять лет колонии общего режима, Тропину — 5,5 лет колонии, Мустафину — шесть лет», — сообщил представитель пресс-службы. Дело рассматривается с 2020 года. Суд принимал несколько противоречащих друг другу решений по делу Бессарабова, Мустафина и Тропина. В 2020 году они получили около шести лет колонии общего режима, однако позднее полицейских оправдали. Защита заявляла, что никакого изнасилования не было. Однако к тому времени насильников уволили из органов внутренних дел. Также санкциям подверглись их непосредственные руководители. По версии следствия, силовики задержали проститутку на улице Чайковского в Екатеринбурге, после чего изнасиловали ее в служебном УАЗике. Дело рассматривалось в Ленинском райсуде Екатеринбурга.