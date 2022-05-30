В Кургане прокуратура провела проверку после жалоб на «Экоцентр»

Прокуратура проверила «Экоцентр» после жалоб на свалку трупов животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку предприятия ООО «Экологический центр» после жалоб местных жителей на свалку трупов животных. В ходе проверки были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры по Курганской области.

«Надзорными мероприятиями, проведенными с привлечением специалистов органов контроля, установлено, что биологические отходы хранились ООО „Экологический центр“ на открытом, частично огороженном земельном участке без твердого покрытия навалом, способом, не исключающим проникновение посторонних лиц и животных на территорию», — написано в информации. Также на предприятии не было холодного оборудования для хранения биологических отходов.

По решению прокуратуры, руководитель предприятия должен в течение месяца принять меры по устранению нарушений, и территория должна быть очищена. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье: «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ).

Ранее URA.RU сообщало, что жители Кургана в соцсетях возмущались работой предприятия «Экоцентр». Медицинские отходы, биоотходы и трупы животных копились на территории «Экоцентра», так как их не успевали утилизировать. После проверки Россельхознадзора предприятие освободило прилегающую территорию от останков животных и мешков с биомусором.

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