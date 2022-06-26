26 июня 2022
25 июня 2022

В курганском ГУ МЧС показали, куда бежать при пожаре в ТРЦ. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
ГУ МЧС по Курганской области провело первый профилактический визит в ТРЦ «ГиперСити» Фото:

Посетителям курганского ТРЦ «ГиперСити» в случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон. Такие зоны — уникальное для Кургана решение, рассказал замначальника ГУ МЧС по Курганской области Алексей Яров во время профилактического визита в «Гиперсити», передает корреспондент URA.RU.

«Все здание поделено на определенные отсеки, которые мы визуально не видим. Эти отсеки защищены системами пожаротушения. Плюс к тому, здесь разработано уникальное решение, в Кургане такого больше нет, это безопасные зоны. Здесь двери противопожарные, стены и перекрытия противопожарные. Также здесь имеется связь с диспетчерским пунктом», — рассказал Яров.

Такими безопасными местами, в частности, являются коридоры к туалетам. Яров пояснил, что при возникновении пожара посетителям ТРЦ не нужно поддаваться панике. «Необходимо сосредоточиться и понять, где ближайший эвакуационный выход. Если эвакуационным выходом воспользоваться не получается, можно зайти в безопасную зону и по телефону сообщить, что вы находитесь здесь. После этого — спокойно ждать, когда к вам придут и спасут», — рассказал он.

Всего на объекте находится не менее 20 эвакуационных выходов. Оценивая итоги профвизита, Яров отметил, что на объекте выполнены все специальные технические условия, ранее выданные предписания на данном объекте выполнены. «Данное мероприятие — профилактическое. Направлено на снижение пожарной опасности и риска в данном здании», — добавил Яров.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское ГУ МЧС заменило проверки бизнеса профвизитами. Решение о проведении профвизита заранее высылают руководителю организации. Он, в свою очередь, может в течение трех рабочих дней отказаться от проведения профвизита. Яров также добавил, что визит в «ГиперСити» также приурочен к юбилею госпожнадзора: 18 июля этой службе исполнится 95 лет.

Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
Сотрудники МЧС оценили пожарную безопасность в ТРЦ «ГиперСити»
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
Профвизит прошел под руководством замначальника ГУ МЧС по Курганской области Алексея Ярова
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
Ситуацию в ТРЦ служба безопасности контролирует при помощи видеокамер
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
На объекте установлена пожарная сигнализация, а также системы пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
Сотрудники МЧС проверили соответствие «ГиперСити» специальным техническим условиям
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
В «ГиперСити» рассказали, что безопасности нового кинотеатра, открытого в ТРЦ, уделяется особое внимание
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
Также особое внимание уделяется детской зоне
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
В каждом кинозале на первом этаже расположено по два эвакуационных выхода — через них можно выйти сразу на улицу
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
В МЧС советуют посетителям при посещении ТРЦ внимательно изучить схему эвакуации
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
«ГиперСити» разделен на отдельные зоны, каждая из которых оборудована системами безопасности. Визуально их отличить сложно
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
Подводя итоги профвизита, Алексей Яров отметил, что в «ГиперСити» соблюдаются все специальные технические условия
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
Фото:
Профессиональный визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган
Сотрудники ГУ МЧС советуют бизнесменам перед профвизитом проверять документы, чтобы не нарваться на мошенников
Фото:
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Посетителям курганского ТРЦ «ГиперСити» в случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон. Такие зоны — уникальное для Кургана решение, рассказал замначальника ГУ МЧС по Курганской области Алексей Яров во время профилактического визита в «Гиперсити», передает корреспондент URA.RU. «Все здание поделено на определенные отсеки, которые мы визуально не видим. Эти отсеки защищены системами пожаротушения. Плюс к тому, здесь разработано уникальное решение, в Кургане такого больше нет, это безопасные зоны. Здесь двери противопожарные, стены и перекрытия противопожарные. Также здесь имеется связь с диспетчерским пунктом», — рассказал Яров. Такими безопасными местами, в частности, являются коридоры к туалетам. Яров пояснил, что при возникновении пожара посетителям ТРЦ не нужно поддаваться панике. «Необходимо сосредоточиться и понять, где ближайший эвакуационный выход. Если эвакуационным выходом воспользоваться не получается, можно зайти в безопасную зону и по телефону сообщить, что вы находитесь здесь. После этого — спокойно ждать, когда к вам придут и спасут», — рассказал он. Всего на объекте находится не менее 20 эвакуационных выходов. Оценивая итоги профвизита, Яров отметил, что на объекте выполнены все специальные технические условия, ранее выданные предписания на данном объекте выполнены. «Данное мероприятие — профилактическое. Направлено на снижение пожарной опасности и риска в данном здании», — добавил Яров. Ранее URA.RU сообщало, что курганское ГУ МЧС заменило проверки бизнеса профвизитами. Решение о проведении профвизита заранее высылают руководителю организации. Он, в свою очередь, может в течение трех рабочих дней отказаться от проведения профвизита. Яров также добавил, что визит в «ГиперСити» также приурочен к юбилею госпожнадзора: 18 июля этой службе исполнится 95 лет.
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