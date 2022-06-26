ГУ МЧС по Курганской области провело первый профилактический визит в ТРЦ «ГиперСити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Посетителям курганского ТРЦ «ГиперСити» в случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон. Такие зоны — уникальное для Кургана решение, рассказал замначальника ГУ МЧС по Курганской области Алексей Яров во время профилактического визита в «Гиперсити», передает корреспондент URA.RU.

«Все здание поделено на определенные отсеки, которые мы визуально не видим. Эти отсеки защищены системами пожаротушения. Плюс к тому, здесь разработано уникальное решение, в Кургане такого больше нет, это безопасные зоны. Здесь двери противопожарные, стены и перекрытия противопожарные. Также здесь имеется связь с диспетчерским пунктом», — рассказал Яров.

Такими безопасными местами, в частности, являются коридоры к туалетам. Яров пояснил, что при возникновении пожара посетителям ТРЦ не нужно поддаваться панике. «Необходимо сосредоточиться и понять, где ближайший эвакуационный выход. Если эвакуационным выходом воспользоваться не получается, можно зайти в безопасную зону и по телефону сообщить, что вы находитесь здесь. После этого — спокойно ждать, когда к вам придут и спасут», — рассказал он.

Всего на объекте находится не менее 20 эвакуационных выходов. Оценивая итоги профвизита, Яров отметил, что на объекте выполнены все специальные технические условия, ранее выданные предписания на данном объекте выполнены. «Данное мероприятие — профилактическое. Направлено на снижение пожарной опасности и риска в данном здании», — добавил Яров.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское ГУ МЧС заменило проверки бизнеса профвизитами. Решение о проведении профвизита заранее высылают руководителю организации. Он, в свою очередь, может в течение трех рабочих дней отказаться от проведения профвизита. Яров также добавил, что визит в «ГиперСити» также приурочен к юбилею госпожнадзора: 18 июля этой службе исполнится 95 лет.

Сотрудники МЧС оценили пожарную безопасность в ТРЦ «ГиперСити» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Профвизит прошел под руководством замначальника ГУ МЧС по Курганской области Алексея Ярова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ситуацию в ТРЦ служба безопасности контролирует при помощи видеокамер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На объекте установлена пожарная сигнализация, а также системы пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники МЧС проверили соответствие «ГиперСити» специальным техническим условиям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В «ГиперСити» рассказали, что безопасности нового кинотеатра, открытого в ТРЦ, уделяется особое внимание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Также особое внимание уделяется детской зоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В каждом кинозале на первом этаже расположено по два эвакуационных выхода — через них можно выйти сразу на улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В МЧС советуют посетителям при посещении ТРЦ внимательно изучить схему эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«ГиперСити» разделен на отдельные зоны, каждая из которых оборудована системами безопасности. Визуально их отличить сложно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подводя итоги профвизита, Алексей Яров отметил, что в «ГиперСити» соблюдаются все специальные технические условия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ГУ МЧС советуют бизнесменам перед профвизитом проверять документы, чтобы не нарваться на мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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