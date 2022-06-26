Посетителям курганского ТРЦ «ГиперСити» в случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон. Такие зоны — уникальное для Кургана решение, рассказал замначальника ГУ МЧС по Курганской области Алексей Яров во время профилактического визита в «Гиперсити», передает корреспондент URA.RU.
«Все здание поделено на определенные отсеки, которые мы визуально не видим. Эти отсеки защищены системами пожаротушения. Плюс к тому, здесь разработано уникальное решение, в Кургане такого больше нет, это безопасные зоны. Здесь двери противопожарные, стены и перекрытия противопожарные. Также здесь имеется связь с диспетчерским пунктом», — рассказал Яров.
Такими безопасными местами, в частности, являются коридоры к туалетам. Яров пояснил, что при возникновении пожара посетителям ТРЦ не нужно поддаваться панике. «Необходимо сосредоточиться и понять, где ближайший эвакуационный выход. Если эвакуационным выходом воспользоваться не получается, можно зайти в безопасную зону и по телефону сообщить, что вы находитесь здесь. После этого — спокойно ждать, когда к вам придут и спасут», — рассказал он.
Всего на объекте находится не менее 20 эвакуационных выходов. Оценивая итоги профвизита, Яров отметил, что на объекте выполнены все специальные технические условия, ранее выданные предписания на данном объекте выполнены. «Данное мероприятие — профилактическое. Направлено на снижение пожарной опасности и риска в данном здании», — добавил Яров.
Ранее URA.RU сообщало, что курганское ГУ МЧС заменило проверки бизнеса профвизитами. Решение о проведении профвизита заранее высылают руководителю организации. Он, в свою очередь, может в течение трех рабочих дней отказаться от проведения профвизита. Яров также добавил, что визит в «ГиперСити» также приурочен к юбилею госпожнадзора: 18 июля этой службе исполнится 95 лет.
Сотрудники МЧС оценили пожарную безопасность в ТРЦ «ГиперСити»
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
Посетителям курганского ТРЦ «ГиперСити» в случае пожара необходимо, не поддаваясь панике, искать один из эвакуационных выходов, либо укрыться в одной из специальных безопасных зон. Такие зоны — уникальное для Кургана решение, рассказал замначальника ГУ МЧС по Курганской области Алексей Яров во время профилактического визита в «Гиперсити», передает корреспондент URA.RU. «Все здание поделено на определенные отсеки, которые мы визуально не видим. Эти отсеки защищены системами пожаротушения. Плюс к тому, здесь разработано уникальное решение, в Кургане такого больше нет, это безопасные зоны. Здесь двери противопожарные, стены и перекрытия противопожарные. Также здесь имеется связь с диспетчерским пунктом», — рассказал Яров. Такими безопасными местами, в частности, являются коридоры к туалетам. Яров пояснил, что при возникновении пожара посетителям ТРЦ не нужно поддаваться панике. «Необходимо сосредоточиться и понять, где ближайший эвакуационный выход. Если эвакуационным выходом воспользоваться не получается, можно зайти в безопасную зону и по телефону сообщить, что вы находитесь здесь. После этого — спокойно ждать, когда к вам придут и спасут», — рассказал он. Всего на объекте находится не менее 20 эвакуационных выходов. Оценивая итоги профвизита, Яров отметил, что на объекте выполнены все специальные технические условия, ранее выданные предписания на данном объекте выполнены. «Данное мероприятие — профилактическое. Направлено на снижение пожарной опасности и риска в данном здании», — добавил Яров. Ранее URA.RU сообщало, что курганское ГУ МЧС заменило проверки бизнеса профвизитами. Решение о проведении профвизита заранее высылают руководителю организации. Он, в свою очередь, может в течение трех рабочих дней отказаться от проведения профвизита. Яров также добавил, что визит в «ГиперСити» также приурочен к юбилею госпожнадзора: 18 июля этой службе исполнится 95 лет.