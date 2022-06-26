26 июня 2022
25 июня 2022

Военный завод в Кургане раскрыл суперспособности бронемашины

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
КМЗ рассказало об особенностях конструкции и работы бронетехники БРЭМ-Л Фото:

«Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) раскрыл особенности конструкции и работы бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-Л. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Конструкция БРЭМ-Л позволяет буксировать управляемые и неуправляемые машины в различных дорожных условиях и на плаву. Два водомета обеспечивают машине скорость на воде 10 км/ч и отличную управляемость даже при волнении моря до 3 баллов. Техника выдерживает температуры от —50 до +50 градусов и способна работать в пустынных, тропических, заснеженных и высокогорных территориях», — говорится в сообщении.

В том числе бронетехника оснащена оборудованием для проведения электро-сварочно-режущих работ по стали и алюминиевым сплавам, а также грузоподъемным механизмом. С помощью сошника-бульдозера машина может расчистить площадку для подготовки к вытаскиванию БМП или ее оперативному ремонту. Для самообороны у БРЭМ-Л есть 7,62-мм пулемет с круговым ведением стрельбы.

Как отмечают на КМЗ, в июне будет 20 лет, как данную технику поставили на вооружение армии России. Первые серийные БРЭМ-Л поступили в армию ОАЭ в 1998 году, а на снабжение Вооруженных сил России — в 2002 году.

До этого URA.RU сообщало, что техника КМЗ прошла на параде в честь празднования Дня Победы в Москве. На Красной площади в колонне военной техники были представлены машины БМП-3 и БМД-4М, а также БТР-МДМ и опытные образцы боевой машины пехоты «Курганец-25».

БРЭМ-Л выдерживает температуры от —50 до +50 градусов и способна работать в пустынных, тропических, заснеженных и высокогорных территориях
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«Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) раскрыл особенности конструкции и работы бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-Л. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Конструкция БРЭМ-Л позволяет буксировать управляемые и неуправляемые машины в различных дорожных условиях и на плаву. Два водомета обеспечивают машине скорость на воде 10 км/ч и отличную управляемость даже при волнении моря до 3 баллов. Техника выдерживает температуры от —50 до +50 градусов и способна работать в пустынных, тропических, заснеженных и высокогорных территориях», — говорится в сообщении. В том числе бронетехника оснащена оборудованием для проведения электро-сварочно-режущих работ по стали и алюминиевым сплавам, а также грузоподъемным механизмом. С помощью сошника-бульдозера машина может расчистить площадку для подготовки к вытаскиванию БМП или ее оперативному ремонту. Для самообороны у БРЭМ-Л есть 7,62-мм пулемет с круговым ведением стрельбы. Как отмечают на КМЗ, в июне будет 20 лет, как данную технику поставили на вооружение армии России. Первые серийные БРЭМ-Л поступили в армию ОАЭ в 1998 году, а на снабжение Вооруженных сил России — в 2002 году. До этого URA.RU сообщало, что техника КМЗ прошла на параде в честь празднования Дня Победы в Москве. На Красной площади в колонне военной техники были представлены машины БМП-3 и БМД-4М, а также БТР-МДМ и опытные образцы боевой машины пехоты «Курганец-25».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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