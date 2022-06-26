Ради реновации в Тюмени снесут сотни домов

Территории под реновацию зачистят от домов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук подписал постановления о комплексном развитии территорий города, ради которого на участках снесут порядка 300 домов и построек. Материалы опубликованы на сайте для размещения официальных документов администрации областной столицы.

«Постановление о комплексном развитии территорий жилой застройки. Районы: улицы Магаданская — Волочаевская (2,58 га), Береговая — Мысовская — Газовиков (29 га), 2-я Луговая — Береговая (28,8 га)», — такие документы представлены на официальном сайте мэрии.

Документы содержат перечень капитальных объектов, подлежащих сносу, в том числе — многоквартирных домов. На первом участке таковых девять (четыре аварийных), на втором — 163 (10 аварийных), на третьем — 137 (аварийные лишь три из них). Сроки комплексного развития у каждой территории тоже свои: пять, восемь и восемь лет соответственно.

Как ранее писало URA.RU, комплексное развитие территорий может коснуться как частных, так и многоквартирных домов. Правила отбора указаны в постановлении областного правительства. Реновация ожидает не только Тюмень: в Тобольске и Ишиме также высказали желание преобразить города в рамках этой технологии.