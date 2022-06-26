В ХМАО нашли немецкую мину времен Великой Отечественной войны. Фото

27 июня 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Мину обнаружил местный житель в десяти километрах от Югорска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В районе Югорска (ХМАО) местный житель обнаружил немецкий минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте Росгвардии. «На место происшествия незамедлительно выдвинулись специалисты группы разминирования ОМОН „Стерх“. При идентификации было установлено, что обнаруженный предмет является боевой 50-мм немецкой минометной миной времен Великой Отечественной войны, содержащей в себе порядка 115 граммов тротила», — сказано в сообщении ведомства. Инженеры Росгвардии поместили снаряд в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов. Затем опасную находку уничтожили на специализированном полигоне. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска во время земельных работ на своем участке выкопал пакет, в котором лежали 367 патронов и четыре гранаты с запалами. Дачник купил участок больше 15 лет назад по объявлению. Эксперты установили, что это немецкий боевой 50-мм минометный снаряд времен Великой Отечественной войны Фото: пресс-служба Росгвардии ХМАО Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В районе Югорска (ХМАО) местный житель обнаружил немецкий минометный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте Росгвардии. «На место происшествия незамедлительно выдвинулись специалисты группы разминирования ОМОН „Стерх“. При идентификации было установлено, что обнаруженный предмет является боевой 50-мм немецкой минометной миной времен Великой Отечественной войны, содержащей в себе порядка 115 граммов тротила», — сказано в сообщении ведомства. Инженеры Росгвардии поместили снаряд в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов. Затем опасную находку уничтожили на специализированном полигоне. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Нижневартовска во время земельных работ на своем участке выкопал пакет, в котором лежали 367 патронов и четыре гранаты с запалами. Дачник купил участок больше 15 лет назад по объявлению.