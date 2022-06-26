Мишустин согласовал увеличение стоимости моста через Обь в ХМАО

27 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Произошло не только удорожание моста, но и выросли сроки его строительства Фото: Алексей Андронов © URA.RU Стоимость строительства моста через Обь в районе Сургута выросла на 9,8 млрд рублей и теперь его расчетная цена 70,7 млрд рублей. Это стало понятно после изучения URA.RU документов, подписанных премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликованных на официальном портале правовой информации. Изменение сметы подтвердили и в правительстве ХМАО. «С учетом инфляции и увеличения стоимости строительных материалов при соответствующем обосновании есть возможность менять стоимость госконтракта до 10%. Поэтому, я думаю, в постановлении Правительства РФ и фигурирует цифра больше той, что указана в госконтракте (60,9 млрд. рублей — прим. URA.RU)», — прокомментировал агентству Константин Гребешок, директор департамента дорожного строительства и транспорта ХМАО. Из бюджета ХМАО на строительство моста направят 43,1 млрд руб., из федерального — 27,6 млрд руб. Всего 70,7 млрд рублей. В пресс-службе подрядчика АО «Мостотряд 11» URA.RU заверили — строительство моста начнется в июле этого года. К будущему объекту, по словам руководителя пресс-службы Виктора Ухачева, уже стягивается строительная техника. Напомним, нагрузка на единственный мост в Сургутском районе сейчас превышает норматив в два раза. Поэтому власти наложили запрет на передвижение по нему в ночное время. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Стоимость строительства моста через Обь в районе Сургута выросла на 9,8 млрд рублей и теперь его расчетная цена 70,7 млрд рублей. Это стало понятно после изучения URA.RU документов, подписанных премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликованных на официальном портале правовой информации. Изменение сметы подтвердили и в правительстве ХМАО. «С учетом инфляции и увеличения стоимости строительных материалов при соответствующем обосновании есть возможность менять стоимость госконтракта до 10%. Поэтому, я думаю, в постановлении Правительства РФ и фигурирует цифра больше той, что указана в госконтракте (60,9 млрд. рублей — прим. URA.RU)», — прокомментировал агентству Константин Гребешок, директор департамента дорожного строительства и транспорта ХМАО. Из бюджета ХМАО на строительство моста направят 43,1 млрд руб., из федерального — 27,6 млрд руб. Всего 70,7 млрд рублей. В пресс-службе подрядчика АО «Мостотряд 11» URA.RU заверили — строительство моста начнется в июле этого года. К будущему объекту, по словам руководителя пресс-службы Виктора Ухачева, уже стягивается строительная техника. Напомним, нагрузка на единственный мост в Сургутском районе сейчас превышает норматив в два раза. Поэтому власти наложили запрет на передвижение по нему в ночное время.