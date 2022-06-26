26 июня 2022
25 июня 2022

В Нижневартовске продают вывеску McDonald’s за 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Демонтаж логотипа Макдональдс. Тюмень, закрытие макдональдс, смена вывески макдональдс, демонтаж макдональдс,  McDonalds
Судя по объявлению, вывеску демонтировали с ресторана в центре Нижневартовска Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный выставил на продажу за 100 тысяч рублей демонтированную вывеску с логотипом McDonald’s. Объявление продавец опубликовал на сайте Avito.

«Продам букву „M“ — Макдональдс, 100 000 рублей. Состояние б/у», — написал в объявлении автор, прикрепив два фото. На одном изображена демонтированная конструкция возле ресторана сети в центре Нижневартовска, а на втором логотип уже находится на закрытой территории, судя по фото, частного участка.

Связаться с продавцом конструкции агентству не удалось. На момент написания новости объявление снято с публикации на сайте Avito и доступно только в истории просмотров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на ребрендинг закрылись рестораны быстрого питания McDonald’s. В это время они меняют название бренда на «Вкусно — и точка», дизайн ресторанов и частично меню.

Сеть быстрого питания McDonald’s, как и многие зарубежные компании, приняла решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Сейчас на российскую экономику оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств. Как сообщили в Кремле, правительство принимает ряд мер по оказанию помощи сферам, пострадавшим от ограничений.

За вывеску продавец просит 100 тысяч рублей
Фото:
На момент написания новости объявление сняли с публикации на сайте Avito — оно доступно только в истории просмотров
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный выставил на продажу за 100 тысяч рублей демонтированную вывеску с логотипом McDonald’s. Объявление продавец опубликовал на сайте Avito. «Продам букву „M“ — Макдональдс, 100 000 рублей. Состояние б/у», — написал в объявлении автор, прикрепив два фото. На одном изображена демонтированная конструкция возле ресторана сети в центре Нижневартовска, а на втором логотип уже находится на закрытой территории, судя по фото, частного участка. Связаться с продавцом конструкции агентству не удалось. На момент написания новости объявление снято с публикации на сайте Avito и доступно только в истории просмотров. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на ребрендинг закрылись рестораны быстрого питания McDonald’s. В это время они меняют название бренда на «Вкусно — и точка», дизайн ресторанов и частично меню. Сеть быстрого питания McDonald’s, как и многие зарубежные компании, приняла решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Сейчас на российскую экономику оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств. Как сообщили в Кремле, правительство принимает ряд мер по оказанию помощи сферам, пострадавшим от ограничений.
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