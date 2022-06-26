Судя по объявлению, вывеску демонтировали с ресторана в центре Нижневартовска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный выставил на продажу за 100 тысяч рублей демонтированную вывеску с логотипом McDonald’s. Объявление продавец опубликовал на сайте Avito.

«Продам букву „M“ — Макдональдс, 100 000 рублей. Состояние б/у», — написал в объявлении автор, прикрепив два фото. На одном изображена демонтированная конструкция возле ресторана сети в центре Нижневартовска, а на втором логотип уже находится на закрытой территории, судя по фото, частного участка.

Связаться с продавцом конструкции агентству не удалось. На момент написания новости объявление снято с публикации на сайте Avito и доступно только в истории просмотров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на ребрендинг закрылись рестораны быстрого питания McDonald’s. В это время они меняют название бренда на «Вкусно — и точка», дизайн ресторанов и частично меню.

Сеть быстрого питания McDonald’s, как и многие зарубежные компании, приняла решение приостановить работу в России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Сейчас на российскую экономику оказывается беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных государств. Как сообщили в Кремле, правительство принимает ряд мер по оказанию помощи сферам, пострадавшим от ограничений.

За вывеску продавец просит 100 тысяч рублей Фото: скриншоты с сайта Avito

На момент написания новости объявление сняли с публикации на сайте Avito — оно доступно только в истории просмотров Фото: скриншот с сайта Avito