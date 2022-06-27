В свердловские магазины завезли партию зараженных киви

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, фрукты, киви
Киви из Ирана оказались заражены опасным вредителем Фото:

Трехтонная партия киви из Ирана, ввезенная в Свердловскую область, оказалась заражена карантинным вредителем — тутовой щитовкой. Однако фрукты решено допустить к продаже. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в партии импортных фруктов карантинного вредителя плодовых культур тутовую щитовку. На этот раз фитосанитарный контроль не прошла трехтонная партия киви из Ирана. В образцах, отобранных от партии, были найдены два мертвых имаго щитовки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тутовая щитовка не представляет опасности для здоровья человека, поэтому партию киви разрешили продавать в магазинах. Перед едой плоды необходимо тщательно промыть.

В середине июня под карантин попали лимоны и апельсины, отправленные в Свердловскую область из Аргентины и Египта. На плодах была обнаружена красная померанцевая щитовка, которую причисляют к классу опасных.

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Трехтонная партия киви из Ирана, ввезенная в Свердловскую область, оказалась заражена карантинным вредителем — тутовой щитовкой. Однако фрукты решено допустить к продаже. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в партии импортных фруктов карантинного вредителя плодовых культур тутовую щитовку. На этот раз фитосанитарный контроль не прошла трехтонная партия киви из Ирана. В образцах, отобранных от партии, были найдены два мертвых имаго щитовки», — сообщили в пресс-службе ведомства. Тутовая щитовка не представляет опасности для здоровья человека, поэтому партию киви разрешили продавать в магазинах. Перед едой плоды необходимо тщательно промыть. В середине июня под карантин попали лимоны и апельсины, отправленные в Свердловскую область из Аргентины и Египта. На плодах была обнаружена красная померанцевая щитовка, которую причисляют к классу опасных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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