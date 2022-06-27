В свердловские магазины завезли партию зараженных киви

Киви из Ирана оказались заражены опасным вредителем Фото: Анна Майорова © URA.RU

Трехтонная партия киви из Ирана, ввезенная в Свердловскую область, оказалась заражена карантинным вредителем — тутовой щитовкой. Однако фрукты решено допустить к продаже. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружили в партии импортных фруктов карантинного вредителя плодовых культур тутовую щитовку. На этот раз фитосанитарный контроль не прошла трехтонная партия киви из Ирана. В образцах, отобранных от партии, были найдены два мертвых имаго щитовки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Тутовая щитовка не представляет опасности для здоровья человека, поэтому партию киви разрешили продавать в магазинах. Перед едой плоды необходимо тщательно промыть.

В середине июня под карантин попали лимоны и апельсины, отправленные в Свердловскую область из Аргентины и Египта. На плодах была обнаружена красная померанцевая щитовка, которую причисляют к классу опасных.