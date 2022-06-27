Зеленский заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией

Украина будет вести переговоры с Россией, когда «восстановит позицию силы». Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил, выступая по видеосвязи перед лидерами стран G7.
«Зеленский заявил, что еще „не созрели“ условия для переговоров с Россией. Он хочет занять более „сильную позицию“», — передает France-Presse.
Также глава Украины заявил, что хочет закончить конфликт до зимы. Он попросил отправить Украине системы ПВО и усилить санкционное давление на Россию.
Саммит лидеров G7 проходит с 26 до 28 июня в Баварии (Германия). Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) планируют отрезать Россию от мировых рынков и хотят ограничивать ее доходы. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров стран.
Россия проводит на территории Украины спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое восемь лет страдало от обстрелов со стороны ВСУ. Переговоры между сторонами конфликта начались практически сразу же, однако Украина фактически заморозила их.
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Украина будет вести переговоры с Россией, когда «восстановит позицию силы». Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил, выступая по видеосвязи перед лидерами стран G7. «Зеленский заявил, что еще „не созрели“ условия для переговоров с Россией. Он хочет занять более „сильную позицию“», — передает France-Presse. Также глава Украины заявил, что хочет закончить конфликт до зимы. Он попросил отправить Украине системы ПВО и усилить санкционное давление на Россию. Саммит лидеров G7 проходит с 26 до 28 июня в Баварии (Германия). Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) планируют отрезать Россию от мировых рынков и хотят ограничивать ее доходы. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров стран. Россия проводит на территории Украины спецоперацию с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса, которое восемь лет страдало от обстрелов со стороны ВСУ. Переговоры между сторонами конфликта начались практически сразу же, однако Украина фактически заморозила их.