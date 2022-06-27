BBC: Зеленский хочет закончить конфликт до зимы

27 июня 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский попросил еще больше вооружения для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы спецоперация РФ на Украине закончилась до зимы. Об этом он заявил во время обращения к главам «Большой семерки», передает BBC со ссылкой на источники. «Президент Владимир Зеленский выступил на саммите G7 по видеосвязи. Он сказал мировым лидерам, собравшимся в Германии, что хочет, чтобы война закончилась к концу года, „до наступления зимы“», — передает BBC со ссылкой на источники. Он попросил отправить Украине системы ПВО и усилить санкционное давление на Россию, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Reuters. Президент Украины также попросил предоставить им гарантии безопасности, сообщает СМИ. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация закончится к концу года. В Кремле заявляли, что спецоперация закончится, когда будут достигнуты все поставленные задачи. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы спецоперация РФ на Украине закончилась до зимы. Об этом он заявил во время обращения к главам «Большой семерки», передает BBC со ссылкой на источники. «Президент Владимир Зеленский выступил на саммите G7 по видеосвязи. Он сказал мировым лидерам, собравшимся в Германии, что хочет, чтобы война закончилась к концу года, „до наступления зимы“», — передает BBC со ссылкой на источники. Он попросил отправить Украине системы ПВО и усилить санкционное давление на Россию, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Reuters. Президент Украины также попросил предоставить им гарантии безопасности, сообщает СМИ. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава ДНР Денис Пушилин выразил надежду, что спецоперация закончится к концу года. В Кремле заявляли, что спецоперация закончится, когда будут достигнуты все поставленные задачи.