26 июня 2022

Экс-глава тюменской ГИБДД выступил в суде с последним словом

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Пресс-конференция начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрея Селюнина Тюмень, селюнин андрей
Александр Селюнин признал вину и заявил, что раскаивается Фото:

Бывший руководитель УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин полностью признал свою вину в суде. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Бывший силовик обвиняется в 12 эпизодах получения взятки.

«Сегодня (27 июня — прим. ред.) Селюнину предоставили право выступить с последним словом. Подсудимый вину признал полностью, сказав суду, что „в содеянном искренне раскаивается“. Приговор будет оглашен завтра», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что 15 апреля 2021 года в Тюмени был задержан начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин. По версии следствия, последний организовал в подконтрольном ведомстве торговлю водительскими удостоверениями. В уголовном деле указано, что в качестве благодарности за свои услуги он принимал от взяткодателей деньги, кондиционеры, мобильные телефоны и услуги. В при этом в ходе следствия Селюнин утверждал, что его оговорил подчиненный.

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Бывший руководитель УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин полностью признал свою вину в суде. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Бывший силовик обвиняется в 12 эпизодах получения взятки. «Сегодня (27 июня — прим. ред.) Селюнину предоставили право выступить с последним словом. Подсудимый вину признал полностью, сказав суду, что „в содеянном искренне раскаивается“. Приговор будет оглашен завтра», — рассказали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что 15 апреля 2021 года в Тюмени был задержан начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин. По версии следствия, последний организовал в подконтрольном ведомстве торговлю водительскими удостоверениями. В уголовном деле указано, что в качестве благодарности за свои услуги он принимал от взяткодателей деньги, кондиционеры, мобильные телефоны и услуги. В при этом в ходе следствия Селюнин утверждал, что его оговорил подчиненный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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