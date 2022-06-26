Экс-глава тюменской ГИБДД выступил в суде с последним словом

Александр Селюнин признал вину и заявил, что раскаивается Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Бывший руководитель УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин полностью признал свою вину в суде. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Бывший силовик обвиняется в 12 эпизодах получения взятки.

«Сегодня (27 июня — прим. ред.) Селюнину предоставили право выступить с последним словом. Подсудимый вину признал полностью, сказав суду, что „в содеянном искренне раскаивается“. Приговор будет оглашен завтра», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что 15 апреля 2021 года в Тюмени был задержан начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин. По версии следствия, последний организовал в подконтрольном ведомстве торговлю водительскими удостоверениями. В уголовном деле указано, что в качестве благодарности за свои услуги он принимал от взяткодателей деньги, кондиционеры, мобильные телефоны и услуги. В при этом в ходе следствия Селюнин утверждал, что его оговорил подчиненный.