Собчак: Шнуров ждет ребенка от своей жены-свердловчанки

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Сергей Шнуров в ТАСС. Москва, шнуров сергей
Сергей Шнуров, по неподтвержденным данным, снова станет отцом Фото:

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его супруга, уроженка Екатеринбурга Ольга Абрамова, станут родителями во второй раз. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак.

«Тут нашептали, что в „Кофемании“ на Кутузовском была замечена пара — Шнуров с женой. Говорят, беременна», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Летом 2021 года у пары родился первенец. Для самой Абрамовой это будет второй ребенок, а Шнуров станет отцом уже в четвертый раз. Супруги тайно поженились в декабре 2018 года. Абрамова родилась в Екатеринбурге, ее отец — миллиардер и бывший топ-менеджер УГМК Валерий Абрамов.

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его супруга, уроженка Екатеринбурга Ольга Абрамова, станут родителями во второй раз. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак. «Тут нашептали, что в „Кофемании“ на Кутузовском была замечена пара — Шнуров с женой. Говорят, беременна», — написала Собчак в своем telegram-канале. Летом 2021 года у пары родился первенец. Для самой Абрамовой это будет второй ребенок, а Шнуров станет отцом уже в четвертый раз. Супруги тайно поженились в декабре 2018 года. Абрамова родилась в Екатеринбурге, ее отец — миллиардер и бывший топ-менеджер УГМК Валерий Абрамов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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