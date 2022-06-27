Собчак: Шнуров ждет ребенка от своей жены-свердловчанки

Сергей Шнуров, по неподтвержденным данным, снова станет отцом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и его супруга, уроженка Екатеринбурга Ольга Абрамова, станут родителями во второй раз. Об этом заявила телеведущая Ксения Собчак.

«Тут нашептали, что в „Кофемании“ на Кутузовском была замечена пара — Шнуров с женой. Говорят, беременна», — написала Собчак в своем telegram-канале.

Летом 2021 года у пары родился первенец. Для самой Абрамовой это будет второй ребенок, а Шнуров станет отцом уже в четвертый раз. Супруги тайно поженились в декабре 2018 года. Абрамова родилась в Екатеринбурге, ее отец — миллиардер и бывший топ-менеджер УГМК Валерий Абрамов.