Шнуров ждет ребенка от своей уральской жены

Сергей Шнуров «расплывается в улыбке», думая о будущем ребенке (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет отцом в третий раз. Его жена Ольга, уроженка Екатеринбурга и дочь миллиардера Валерия Абрамова, ждет ребенка. Об этом Шнуров сообщил в стихотворении в Instagram.

«С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошел на пользу карантин, ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и ден мы смыкались дуговою сваркой, и теперь ребеночка мы ждем, нежно обниму я вас и жарко», — написал Шнуров.

Шнуров отметил, что уже представляет своего будущего ребенка. По его словам, он «расплывается в улыбке» от мысли, что в семье будет пополнение. К стихотворению Шнуров прикрепил видео, на котором стоит с женой на берегу моря.