Шнуров ждет ребенка от своей уральской жены

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Сергей Шнуров в ТАСС. Москва, шнуров сергей
Сергей Шнуров «расплывается в улыбке», думая о будущем ребенке (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров станет отцом в третий раз. Его жена Ольга, уроженка Екатеринбурга и дочь миллиардера Валерия Абрамова, ждет ребенка. Об этом Шнуров сообщил в стихотворении в Instagram.

«С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошел на пользу карантин, ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и ден мы смыкались дуговою сваркой, и теперь ребеночка мы ждем, нежно обниму я вас и жарко», — написал Шнуров.

Шнуров отметил, что уже представляет своего будущего ребенка. По его словам, он «расплывается в улыбке» от мысли, что в семье будет пополнение. К стихотворению Шнуров прикрепил видео, на котором стоит с женой на берегу моря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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