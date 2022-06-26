Швея из ХМАО запустила бренд одежды для продаж на Wildberries

Каждый костюм Елена Койнова отшивает вручную сама Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предпринимательница из Нижневартовска Елена Койнова запустила собственный бренд одежды под своей фамилией. Швея создает уникальные спортивные костюмы и собирается их продавать на маркетплейсах — Wildberries и Lamoda. О своем бизнесе URA.RU рассказала сама Койнова.

«Бренд под моей фамилией („Койнова“) — линия спортивной одежды. Хочу развиваться не только в этом направлении, но пока одна работаю и стараюсь делать упор на это. Шью на промышленном оборудовании — его и часть материалов закупила на средства социальной субсидии — государство выделило мне 250 тысяч рублей для развития своего дела. Сейчас планирую выходить на маркетплейсы с самыми популярными товарами», — поделилась с корреспондентом URA.RU Койнова.

Свои товары предпринимательница планирует размещать на Wildberries и Lamoda, но для начала ей необходимо заготовить крупные партии одежды, чтобы поставить их на склады маркетплейсов. При этом сейчас Койнова работает над новой коллекцией, которую планирует отвезти на показ в Тюмень.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО начали делать одежду на замену Zara и H&M. Товары с патриотической символикой, по качеству не уступающие ушедшим зарубежным компаниям, презентовали под брендом ZАНАVЕС.

Уход зарубежных компаний с российского рынка позволил местным производителям занять их места. Сейчас отечественные бизнесмены активно осваивают программу импортозамещения. Тем временем санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за спецоперации на территории Украины, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.

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