Глава екатеринбургского «Мемориала»* пытался бежать за границу

Один из руководителей екатеринбургского офиса организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Анатолий Свечников накануне обысков планировал уехать в Польшу и уже готовил для этого визу. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.
«Накануне обысков Свечников готовил документы на польскую визу, очевидно хотел уехать из России. Только вот неизвестно, сколько бы это заняло у него времени», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, Свечников уже подписал необходимый бланк для получения визы. Документ обнаружили во время обысков в офисе его организации. По словам инсайдера, Свечников также координирует в Екатеринбурге деятельность «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента).
Сам Свечников в разговоре с корреспондентом агентства. «С URA.RU я общаться не намерен, потому что вы слишком много врете в эфирах», — сказал Свечников, не уточнив, о каких эфирах идет речь.
URA.RU обратилось к официальным представителям силовых ведомств. Там воздержались от комментариев.
Обыски у активистов прошли утром 23 июля. Источник сообщил, что, по предположениям силовиков, в офисе хранилась запрещенная литература. Позднее эти данные подтвердились — у НКО нашли более 30 книг, признанных экстремистскими. Также силовики нагрянули в Ельцин Центр, где провели ряд бесед.
*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.
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Один из руководителей екатеринбургского офиса организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Анатолий Свечников накануне обысков планировал уехать в Польшу и уже готовил для этого визу. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах. «Накануне обысков Свечников готовил документы на польскую визу, очевидно хотел уехать из России. Только вот неизвестно, сколько бы это заняло у него времени», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Свечников уже подписал необходимый бланк для получения визы. Документ обнаружили во время обысков в офисе его организации. По словам инсайдера, Свечников также координирует в Екатеринбурге деятельность «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента). Сам Свечников в разговоре с корреспондентом агентства. «С URA.RU я общаться не намерен, потому что вы слишком много врете в эфирах», — сказал Свечников, не уточнив, о каких эфирах идет речь. URA.RU обратилось к официальным представителям силовых ведомств. Там воздержались от комментариев. Обыски у активистов прошли утром 23 июля. Источник сообщил, что, по предположениям силовиков, в офисе хранилась запрещенная литература. Позднее эти данные подтвердились — у НКО нашли более 30 книг, признанных экстремистскими. Также силовики нагрянули в Ельцин Центр, где провели ряд бесед. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.