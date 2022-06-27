Глава екатеринбургского «Мемориала»* пытался бежать за границу

Силовики нашли документы Свечникова во время обысков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из руководителей екатеринбургского офиса организации «Мемориал» (признана в РФ НКО-иноагентом и ликвидирована) Анатолий Свечников накануне обысков планировал уехать в Польшу и уже готовил для этого визу. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых ведомствах.

«Накануне обысков Свечников готовил документы на польскую визу, очевидно хотел уехать из России. Только вот неизвестно, сколько бы это заняло у него времени», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Свечников уже подписал необходимый бланк для получения визы. Документ обнаружили во время обысков в офисе его организации. По словам инсайдера, Свечников также координирует в Екатеринбурге деятельность «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента).

Сам Свечников в разговоре с корреспондентом агентства. «С URA.RU я общаться не намерен, потому что вы слишком много врете в эфирах», — сказал Свечников, не уточнив, о каких эфирах идет речь.

URA.RU обратилось к официальным представителям силовых ведомств. Там воздержались от комментариев.

Обыски у активистов прошли утром 23 июля. Источник сообщил, что, по предположениям силовиков, в офисе хранилась запрещенная литература. Позднее эти данные подтвердились — у НКО нашли более 30 книг, признанных экстремистскими. Также силовики нагрянули в Ельцин Центр, где провели ряд бесед.

*Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.

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