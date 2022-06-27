В Курганской области оштрафованы сотни пешеходов

В Курганской области более 400 пешеходов переходили дорогу неправильно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автоинспекторы Курганской области поймали за переходом в неположенных местах сотни пешеходов. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«За пять дней автоинспекторы выявили 425 зауральцев, которые проигнорировали пешеходные переходы и, рискуя своей жизнью, пересекали проезжую часть в удобном для них месте. Также выявлен 61 водитель, который не уступил дорогу пешеходам при проезде пешеходных переходов», — говорится в сообщении. Дорожные полицейские также напоминают, что за нарушение ПДД для пешеходов предусмотрен штраф 500 рублей, а для водителей — 1500 рублей.

До этого URA.RU писало, что в Курганской области сотрудники ГИБДД за 11 июня выявили 28 выпивших или имевших нетрезвое состояние водителей. Проверка проводилась на территории региона в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель».