Жители Мариуполя начнут возвращаться к мирной жизни в октябре

27 июня 2022 в 20:02 Размер текста - 17 +

В Мариуполе разбирают завалы и строят жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К сентябрю 2022 года в Мариуполе планируют восстановить два детских сада и школу, разрушенные в ходе боевых действий. Кроме того, полным ходом идет строительство жилого комплекса на 12 пятиэтажных жилых домов. Первые тысяча жильцов смогут получить ключи от новых квартир и вернуться к комфортной жизни уже в октябре. Корреспондент URA.RU побывал в Мариуполе и увидел, как продвигается восстановление города. «Строительство комплекса на 12 жилых домов было начато в июне. Сейчас активно идут работы по строительству четырех жилых зданий — на двух из них мы уже вышли на уровень первого этажа. Согласно планам, комплекс будет рассчитан на 1011 квартир, а первые жильцы смогут получить ключи уже в октябре 2022 года. Сейчас на стройке задействовано 400 человек и более 70 единиц техники. Работы идут круглосуточно, строительные процессы идут параллельно, чтобы ускорить темпы работ», — рассказал руководитель проектов публично-правовой Военно-строительной компании Минобороны РФ Олег Печенкин. На объекте, который курирует строительная компания Минобороны РФ, сейчас задействованы бригады строителей из России. Однако к работам постепенно привлекаются и жители Мариуполя. К июлю на стройке будет задействовано более 1000 человек, большая часть из которых местные. «Мариупольцы сейчас активно идут устраиваться к нам на стройплощадку. Мы организовали приемные часы для найма сотрудников во вторник и четверг. Уверены, что к работам будет привлечено как можно больше жителей города, которые оказались в бедственном положении из-за мартовских и апрельских событий», — отметил Олег Печенкин. В восстановлении Мариуполя принимают участие компании из разных регионов России, подчеркнул собеседник агентства. Сейчас в городе работают компании и Тульской области, Санкт-Петербурга и ряда других субъектов РФ. Так, петербургская компания «Модуль Центр» восстанавливает два детских сада и школу в центральной части Мариуполя, которая особенно пострадала от боевых действий. По словам заместителя генерального директора компании Петра Богатырева, к августу на месте старого детского сада появится принципиально новое строение. «Это будет полностью обновленное и современное здание. Таких детских садов Мариуполь еще не видел. Будет проведен полностью капитальный ремонт, стопроцентное благоустройство территории и установлена новая мебель. К 25 августа мы введем этот объект в эксплуатацию. Помимо этого мы восстанавливаем школу неподалеку. Всего на наших объектах будет задействовано более 1000 человек», — подытожил Богатырев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

К сентябрю 2022 года в Мариуполе планируют восстановить два детских сада и школу, разрушенные в ходе боевых действий. Кроме того, полным ходом идет строительство жилого комплекса на 12 пятиэтажных жилых домов. Первые тысяча жильцов смогут получить ключи от новых квартир и вернуться к комфортной жизни уже в октябре. Корреспондент URA.RU побывал в Мариуполе и увидел, как продвигается восстановление города. «Строительство комплекса на 12 жилых домов было начато в июне. Сейчас активно идут работы по строительству четырех жилых зданий — на двух из них мы уже вышли на уровень первого этажа. Согласно планам, комплекс будет рассчитан на 1011 квартир, а первые жильцы смогут получить ключи уже в октябре 2022 года. Сейчас на стройке задействовано 400 человек и более 70 единиц техники. Работы идут круглосуточно, строительные процессы идут параллельно, чтобы ускорить темпы работ», — рассказал руководитель проектов публично-правовой Военно-строительной компании Минобороны РФ Олег Печенкин. На объекте, который курирует строительная компания Минобороны РФ, сейчас задействованы бригады строителей из России. Однако к работам постепенно привлекаются и жители Мариуполя. К июлю на стройке будет задействовано более 1000 человек, большая часть из которых местные. «Мариупольцы сейчас активно идут устраиваться к нам на стройплощадку. Мы организовали приемные часы для найма сотрудников во вторник и четверг. Уверены, что к работам будет привлечено как можно больше жителей города, которые оказались в бедственном положении из-за мартовских и апрельских событий», — отметил Олег Печенкин. В восстановлении Мариуполя принимают участие компании из разных регионов России, подчеркнул собеседник агентства. Сейчас в городе работают компании и Тульской области, Санкт-Петербурга и ряда других субъектов РФ. Так, петербургская компания «Модуль Центр» восстанавливает два детских сада и школу в центральной части Мариуполя, которая особенно пострадала от боевых действий. По словам заместителя генерального директора компании Петра Богатырева, к августу на месте старого детского сада появится принципиально новое строение. «Это будет полностью обновленное и современное здание. Таких детских садов Мариуполь еще не видел. Будет проведен полностью капитальный ремонт, стопроцентное благоустройство территории и установлена новая мебель. К 25 августа мы введем этот объект в эксплуатацию. Помимо этого мы восстанавливаем школу неподалеку. Всего на наших объектах будет задействовано более 1000 человек», — подытожил Богатырев.