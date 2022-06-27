В курганской ЛДПР определились с кандидатами на новые выборы

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Единый день голосования. Ситникова Елена на избирательном участке. Курган, избирательная комиссия, коиб, выборы, избирательный участок, голосование, санитарные нормы
Курганское отделение ЛДПР определило кандидатов на довыборы в гордуму Кургана и Шадринска Фото:

Курганское региональное отделение ЛДПР провело голосование и выдвинуло кандидатов в депутаты на довыборы в Курганскую и Шадринскую городские думы. Об этом говорится на сайте партии.

«Тайным голосованием делегаты избрали кандидатов на довыборы в органы местного самоуправления разного уровня. От Курганского регионального отделения ЛДПР выдвинуты следующие кандидаты: в Курганскую городскую думу — Вадим Лапов (округ №1), Антон Барышев (округ №6), в Шадринскую городскую думу — Юрий Поникаровских (округ №11), Анна Шахова (округ №18), в Катайскую думу — Виктор Шахов (округ №4), Наталья Тюкалова (округ №5) и Владимир Кокшаров (округ №11)», — говорится в сообщении. Всего из 20 местных отделений партии на конференцию присутствовали 23 делегата.

Также на заседании партии был выбран координатор регионального отделения, им вновь избран депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин. В новый состав координационного совета вошла депутат облдумы Ольга Дружинина, в том числе она избрана руководителем аппарата регионального отделения ЛДПР.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское отделение партии «Единая Россия» на довыборы в городскую думу выдвинула генерального директора завода «Кургансельмаш» Кирилла Гринюка и директора ООО «Продвижение» (принадлежит владельцам сервиса такси «Максим») Алексея Маркина. В ближайшее время решение о выдвижении своих кандидатов примут в курганских отделения КПРФ курганские и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

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Курганское региональное отделение ЛДПР провело голосование и выдвинуло кандидатов в депутаты на довыборы в Курганскую и Шадринскую городские думы. Об этом говорится на сайте партии. «Тайным голосованием делегаты избрали кандидатов на довыборы в органы местного самоуправления разного уровня. От Курганского регионального отделения ЛДПР выдвинуты следующие кандидаты: в Курганскую городскую думу — Вадим Лапов (округ №1), Антон Барышев (округ №6), в Шадринскую городскую думу — Юрий Поникаровских (округ №11), Анна Шахова (округ №18), в Катайскую думу — Виктор Шахов (округ №4), Наталья Тюкалова (округ №5) и Владимир Кокшаров (округ №11)», — говорится в сообщении. Всего из 20 местных отделений партии на конференцию присутствовали 23 делегата. Также на заседании партии был выбран координатор регионального отделения, им вновь избран депутат Курганской областной думы Юрий Ярушин. В новый состав координационного совета вошла депутат облдумы Ольга Дружинина, в том числе она избрана руководителем аппарата регионального отделения ЛДПР. Ранее URA.RU сообщало, что курганское отделение партии «Единая Россия» на довыборы в городскую думу выдвинула генерального директора завода «Кургансельмаш» Кирилла Гринюка и директора ООО «Продвижение» (принадлежит владельцам сервиса такси «Максим») Алексея Маркина. В ближайшее время решение о выдвижении своих кандидатов примут в курганских отделения КПРФ курганские и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
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