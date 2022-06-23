Крупные курганские топ-менеджеры идут на выборы

В Кургане партии начинают выдвигать кандидатов на довыборы в гордуму (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На довыборы в Курганскую городскую думу партия «Единая Россия» выдвинула генерального директора завода «Кургансельмаш» Кирилла Гринюка и директора ООО «Продвижение» (принадлежит владельцам сервиса такси «Максим») Алексея Маркина. Информация об этом опубликована на сайте регионального отделения партии. Ранее крупные топ-менеджеры победили во внутрипартийном голосовании.

«Генеральный совет партии и президиум регионального политического совета на основании результатов предварительного голосования согласовал кандидатуру Кирилла Гринюка для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Курганской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 и кандидатуру Алексея Маркина для выдвижения кандидатом в депутаты по одномандатному округу №6», — говорится в сообщении. Кандидаты предоставят необходимые документы в Западную территориальную избирательную комиссию Кургана.

В ближайшее время решение о выдвижении своих кандидатов примут в курганском отделении КПРФ. Как рассказал URA.RU первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов, заседание бюро городского комитета планируют провести в начале июля. «В довыборах будем участвовать обязательно», — подчеркнул Зырянов. Также определятся с претендентами на выдвижение курганские справедливороссы. Председатель Совета регионального отделения партии Валерий Державин сообщил, что данное решение примут в скором времени на конференции. Лидер курганской ЛДПР Юрий Ярушин оперативно не смог прокомментировать информацию о выдвижении кандидатов. На момент публикации до него URA.RU не удалось дозвониться.

Ранее URA.RU сообщало, что предварительное голосование «Единой России» проходило с 23 по 29 мая. Гринюк получил 52 голоса, Маркин — 67 голосов.

Довыборы в городскую думу Кургана по одномандатным округам №1 и №6 состоятся 11 сентября. Ранее депутатом по округу №1 был Сергей Руденко. Он добровольно сдал мандат в ноябре 2021 года. Экс-депутат гордумы Кургана по округу №6 Сергей Бардин лишился мандата по представлению прокуратуры — у него нашли доходы, не указанные в декларации.

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