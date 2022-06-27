Мэрия Кургана хочет судиться с садоводством, где жили цыгане

Власти Кургана приготовили документы, чтобы судиться с садоводством, в котором ранее проживали цыгане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Кургана приготовила документы, чтобы подать в суд на товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Бессарбетц». Ранее на данной территории рядом с микрорайоном Затобольный проживала цыганская диаспора. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений 25 января в адрес ТСН „Бессарбетц“ направил требование провести демонтаж построек на земельном участке и уборку территории от бытового и строительного мусора в срок до 14 февраля. Товарищество не исполнило требования, поэтому департамент направил 21 марта в адрес правого управления администрации города пакет документов для обращения в суд, чтобы принудить товарищество к исполнению требований», — сообщают в мэрии.

Как отмечают в администрации, этот земельный участок находится в безвозмездном пользовании у ТСН «Бессарбетц». Согласно статьям 615 и 689 Гражданского кодекса РФ, товарищество обязано выполнять работы по благоустройству участка и прилегающей к нему территории.

По словам властей, в рамках общественных работ территория общего пользования рядом с указанной территорией неоднократно очищалась в 2021 году. В том числе перед наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона в этом году территория ТСН была опахана в целях пожарной безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС России по Курганской области провело проверку территории ТСН «Бессарабетц». По ее результатам мэрию Кургана привлекли к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Это нарушение отражено в действующем предписании от 26 мая.

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