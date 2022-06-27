Шольц заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад»

27 июня 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил о долгосрочных изменениях в международных отношениях Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во взаимоотношениях с Россией больше «нет пути назад» после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после второго дня саммита G7. «Этот конфликт [России и Украины] — глубокий разрыв в международных отношениях. Как G7 мы разделяем точку зрения, что речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время. В отношениях с Россией нет пути назад, во времена до начала спецоперации на Украине», — считает Шольц, передает РИА «Новости». Канцлер Германии допустил, что в случае изменения ситуации страны «Большой семерки» будут готовы принять соответствующие решения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Шольц. Она отметила, что ситуация на Украине является результатом политики Запада. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Из-за этого страны Запада ввели антироссийские санкции. Ограничения направлены на «отмену России», считает президент РФ Владимир Путин. Ранее Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции, пока Россия не договорится с Киевом мирным путем. Ограничения не будут сняты сразу после окончания спецоперации, на это уйдет время, отмечал канцлер Германии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Во взаимоотношениях с Россией больше «нет пути назад» после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после второго дня саммита G7. «Этот конфликт [России и Украины] — глубокий разрыв в международных отношениях. Как G7 мы разделяем точку зрения, что речь идет об очень долгосрочных изменениях, которые окажут влияние на международные отношения на очень долгое время. В отношениях с Россией нет пути назад, во времена до начала спецоперации на Украине», — считает Шольц, передает РИА «Новости». Канцлер Германии допустил, что в случае изменения ситуации страны «Большой семерки» будут готовы принять соответствующие решения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Шольц. Она отметила, что ситуация на Украине является результатом политики Запада. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Из-за этого страны Запада ввели антироссийские санкции. Ограничения направлены на «отмену России», считает президент РФ Владимир Путин. Ранее Шольц заявил, что Евросоюз не снимет санкции, пока Россия не договорится с Киевом мирным путем. Ограничения не будут сняты сразу после окончания спецоперации, на это уйдет время, отмечал канцлер Германии.