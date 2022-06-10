Шольц исключил отмену санкций после окончания спецоперации

10 июня 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Шольц заявил, что санкции против РФ не будут сняты после спецоперации Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России не будут отменены сразу после окончания спецоперации, потребуется время на нормализацию ситуации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем. «Санкции, которые мы ввели <…> — это не то, что закончится, когда завершится спецоперация. Обязательное условие — изменение ситуации, улучшение обстановки», — приводит слова канцлера сербское издание Kurir. Он уточнил, что для снятия антироссийских ограничений необходимы нормализация ситуации и соглашение Москвы с Киевом, обеспечивающее суверенитет Украины. Шольц также добавил, что санкции, «введенные за Донбасс» «намного эффективнее санкций, введенных за Крым». Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента РФ Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства. Как писало издание The Guardian, западные санкции очень мало повлияли на Россию, скорее в этой ситуации пострадала сама Европа. Сообщалось, что враждебная политика ЕС в отношении России приведет европейцев к убыткам в 500 млрд долларов США уже к концу год. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Санкции против России не будут отменены сразу после окончания спецоперации, потребуется время на нормализацию ситуации. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции в Белграде с президентом Сербии Александаром Вучичем. «Санкции, которые мы ввели <…> — это не то, что закончится, когда завершится спецоперация. Обязательное условие — изменение ситуации, улучшение обстановки», — приводит слова канцлера сербское издание Kurir. Он уточнил, что для снятия антироссийских ограничений необходимы нормализация ситуации и соглашение Москвы с Киевом, обеспечивающее суверенитет Украины. Шольц также добавил, что санкции, «введенные за Донбасс» «намного эффективнее санкций, введенных за Крым». Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента РФ Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства. Как писало издание The Guardian, западные санкции очень мало повлияли на Россию, скорее в этой ситуации пострадала сама Европа. Сообщалось, что враждебная политика ЕС в отношении России приведет европейцев к убыткам в 500 млрд долларов США уже к концу год.