Пермская «Дуняша» наденет паранджу или станет мужчиной

наденет ли Дуняша паранджу — это решат арабские заказчики Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Робот-андроид «Дуняша», созданный пермскими IT-специалистами, в заказе для ОАЭ может надеть паранджу или принять мужской облик. Об этом рассказал совладелец компании Promobot — производителя Дуняши — Олег Кивокурцев.

«У нас есть соглашение с компанией из ОАЭ, мы сейчас находимся на этапе его согласования, где одним из пунктов является внешность робота. И, если делать робота женской внешности, необходимо учитывать особенности местного колорита. Сейчас мы как раз выбираем: либо делать в парандже, либо не делать. Если делать без паранджи, то мы потеряем консервативную аудиторию, если в ней, то мы потеряем светскую аудиторию, все зависит от того, кого больше», — рассказал Олег Кивокурцев.

Также совладелец пермской робототехнической компании признался, что есть вариант сделать роботу мужскую внешность. В этом случае, по его словам, удастся удовлетворить потребности всей арабской аудитории, поскольку в индустрии сервиса: в ресторанах, кафе, торговых центрах работают преимущественно мужчины. «Не исключено, что мы придем к тому, что нам придется сделать мужскую версию, но еще находимся на этапе обсуждения, поэтому в скором времени нам нужно будет сделать окончательный выбор», — добавил Олег Кивокурцев. Пока же Promobot выслушивает аргументы от арабских партнеров. Со своей стороны они хотят робота с женской внешностью, но боятся нарушить законы и снизить количество покупателей, рассказали в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что робот-кассир «Дуняша», продающий мороженое и напитки в пермском кибер-кафе, был презентован на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-22). Там Дуняша замкнула топ медиаперсон, которых чаще других упоминали СМИ.

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