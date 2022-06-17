Дуняша из Перми замкнула ТОП-5 персон, которых чаще упоминали СМИ. Фото

18 июня 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Дуняша стала настоящей сенсацией на ПМЭФ-22 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Робот-андроид «Дуняша», созданная пермскими IT-специалистами, замкнула ТОП медиаперсон, которых чаще других упоминали СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-22). Рейтинг был подготовлен Brand Analytics. «Дуняша. Количество сообщений в социальных медиа — 7370», — указано на сайте компании. Рейтинг возглавил президент России Владимир Путин. Лидер РФ набрал более 61 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-22. На второй позиции оказался лидер ДНР Денис Пушилин. Тройку замкнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. URA.RU писало ранее, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил на Петербургском международном экономическом форуме с презентацией инвестиционного потенциала Пермского края. Он упомянул сервисный робот «Дуняша», ставший главным хитом форума. Журналистка Ксения Собчак сама оценила пермского человекоподобного робота, который продает мороженое и кофе. Вид андроида натолкнул Собчак на размышления об «эффекте зловещей долины», который подразумевает, что похожие на человека роботы вызывают неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей. Десятку лидеров рейтинга замыкает Герман Греф Фото: сайт Brand Analytics Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Робот-андроид «Дуняша», созданная пермскими IT-специалистами, замкнула ТОП медиаперсон, которых чаще других упоминали СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-22). Рейтинг был подготовлен Brand Analytics. «Дуняша. Количество сообщений в социальных медиа — 7370», — указано на сайте компании. Рейтинг возглавил президент России Владимир Путин. Лидер РФ набрал более 61 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-22. На второй позиции оказался лидер ДНР Денис Пушилин. Тройку замкнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. URA.RU писало ранее, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил на Петербургском международном экономическом форуме с презентацией инвестиционного потенциала Пермского края. Он упомянул сервисный робот «Дуняша», ставший главным хитом форума. Журналистка Ксения Собчак сама оценила пермского человекоподобного робота, который продает мороженое и кофе. Вид андроида натолкнул Собчак на размышления об «эффекте зловещей долины», который подразумевает, что похожие на человека роботы вызывают неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.