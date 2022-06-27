Ледовый дворец в пермском городе открыл легенда хоккея

Теперь в Пермском крае 13 крытых ледовых арен Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Соликамске Пермского края открылся ледовый дворец «Соль Арена». На мероприятие приехал приглашенный гость — двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. С хоккейной академией Вячеслава Фетисова теперь будет сотрудничать местная школа, передают в пресс-службе Правительства региона.

«Строительство арены началось еще в 2018 году, однако сроки сдачи несколько раз переносились. В ходе возведения региональные власти были вынуждены заменить подрядчика», — сообщается на сайте Правительства Пермского края.

Первые соревнования на новом катке состоятся в августе. «Соль Арена» примет Кубок Верхнекамья по хоккею среди детских команд. Помимо ледового катка с искусственным покрытием арена оборудована зрительскими трибунами на 298 мест, раздевалками, тренерскими, медицинским кабинетом и тренажерным залом. На строительство объекта из регионального и муниципального бюджетов направили более 260 млн рублей.

В Минспорта Пермского края рассказали, что арена в Соликамске стала 13-м крытым ледовым объектом в регионе. В планах на ближайшие годы — строительство еще трех: в Барде, в микрорайоне Ива и в Дзержинском районе Перми. Последний станет самым масштабным из них. Ранее URA.RU сообщало, что этот проект представили вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко в рамках его визита в Пермь. Это будет многофункциональная спортивная арена на 10,5 тысяч зрителей.